Начальник ГУР заявил, что угроза со стороны России является общей и ключевой для всей Европы

Начальник ГУР МО Украины и его заместитель, генерал-майор Вадим Скибицкий, провели встречу с делегатами Парламентской ассамблеи Совета Европы — одного из двух главных уставных органов Совета Европы. Проинформировали европейских партнеров об актуальной ситуации на фронте и планах москвы по наращиванию военного потенциала агрессора, передает УНН со ссылкой на Главное управление разведки.

Угроза со стороны россии является общей и ключевой для всей Европы — отметил начальник ГУР МО Украины Олег Иващенко.

В ГУР добавили, что кремль намерен усиливать проекцию силы на Европу. Среди основных направлений — продолжение гибридной агрессии против европейских государств, подрыв демократических ценностей и попытки уменьшить объемы военной помощи Украине путем запугивания европейцев.

Представители ГУР МО Украины ответили на вопросы дипломатов и подчеркнули: военная и экономическая поддержка Украины со стороны ЕС — это лучшая инвестиция в безопасность всей Европы.

Добавим

Олег Иващенко и Вадим Скибицкий также продолжают работу в составе делегации Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также с представителями российской федерации по достижению справедливого и устойчивого мира, резюмировали в ГУР.

