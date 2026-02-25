Начальник ГУР заявил, что угроза со стороны России является общей и ключевой для всей Европы

$43.260.03
50.970.04
Эксклюзив
13:55 • 4744 просмотра
12:46 • 6960 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
12:46 • 6960 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
12:28 • 10250 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
12:01 • 17308 просмотра
09:16 • 18091 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
09:16 • 18091 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
09:09 • 22775 просмотра
25 февраля, 08:12 • 20766 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
25 февраля, 08:12 • 20766 просмотра
25 февраля, 06:19 • 18629 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
25 февраля, 06:19 • 18629 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
24 февраля, 18:45 • 22688 просмотра
24 февраля, 18:34 • 29222 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:34 • 29222 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
13:55 • 4744 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
12:01 • 17308 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 44492 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 54552 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 72102 просмотра
Начальник ГУР заявил, что угроза со стороны России является общей и ключевой для всей Европы

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Начальник ГУР МО Украины Олег Иващенко и его заместитель Вадим Скибицкий встретились с делегатами ПАСЕ. Они проинформировали о ситуации на фронте и планах Москвы по наращиванию военного потенциала, а также гибридной агрессии против Европы.

Начальник ГУР заявил, что угроза со стороны России является общей и ключевой для всей Европы

Начальник ГУР МО Украины и его заместитель, генерал-майор Вадим Скибицкий, провели встречу с делегатами Парламентской ассамблеи Совета Европы — одного из двух главных уставных органов Совета Европы. Проинформировали европейских партнеров об актуальной ситуации на фронте и планах москвы по наращиванию военного потенциала агрессора, передает УНН со ссылкой на Главное управление разведки.

Угроза со стороны россии является общей и ключевой для всей Европы 

— отметил начальник ГУР МО Украины Олег Иващенко.

В ГУР добавили, что кремль намерен усиливать проекцию силы на Европу. Среди основных направлений — продолжение гибридной агрессии против европейских государств, подрыв демократических ценностей и попытки уменьшить объемы военной помощи Украине путем запугивания европейцев.

Представители ГУР МО Украины ответили на вопросы дипломатов и подчеркнули: военная и экономическая поддержка Украины со стороны ЕС — это лучшая инвестиция в безопасность всей Европы.

Под Запорожьем бойцы ГУР уничтожили штурмовые группы и перерезали логистику россиян25.02.26, 13:49 • 2954 просмотра

Добавим

Олег Иващенко и Вадим Скибицкий также продолжают работу в составе делегации Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также с представителями российской федерации по достижению справедливого и устойчивого мира, резюмировали в ГУР.

В ГУР раскрыли более 30 предприятий "Калашникова", которые до сих пор избегали санкций16.02.26, 17:05 • 4073 просмотра

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика