Начальник ГУР заявил, что угроза со стороны России является общей и ключевой для всей Европы
Начальник ГУР МО Украины Олег Иващенко и его заместитель Вадим Скибицкий встретились с делегатами ПАСЕ. Они проинформировали о ситуации на фронте и планах Москвы по наращиванию военного потенциала, а также гибридной агрессии против Европы.
Начальник ГУР МО Украины и его заместитель, генерал-майор Вадим Скибицкий, провели встречу с делегатами Парламентской ассамблеи Совета Европы — одного из двух главных уставных органов Совета Европы. Проинформировали европейских партнеров об актуальной ситуации на фронте и планах москвы по наращиванию военного потенциала агрессора, передает УНН со ссылкой на Главное управление разведки.
Угроза со стороны россии является общей и ключевой для всей Европы
В ГУР добавили, что кремль намерен усиливать проекцию силы на Европу. Среди основных направлений — продолжение гибридной агрессии против европейских государств, подрыв демократических ценностей и попытки уменьшить объемы военной помощи Украине путем запугивания европейцев.
Представители ГУР МО Украины ответили на вопросы дипломатов и подчеркнули: военная и экономическая поддержка Украины со стороны ЕС — это лучшая инвестиция в безопасность всей Европы.
Олег Иващенко и Вадим Скибицкий также продолжают работу в составе делегации Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также с представителями российской федерации по достижению справедливого и устойчивого мира, резюмировали в ГУР.
