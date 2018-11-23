НАБУ завершило слідство у справі про мільйонні збитки "Надрам України"

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Національне антикорупційне бюро України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершило розслідування у справі про завдання 2,188 млн грн збитків ДП НАК "Надра України" "Чернігівнафтогазгеологія". Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАБУ.

"Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про завершення розслідування дев’ятьом підозрюваним у завданні 2,188 млн грн збитків ДП НАК "Надра України" "Чернігівнафтогазгеологія". 22 листопада 2018 року стороні захисту надано доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення", - повідомили в Бюро.

Зокрема, за даними НАБУ, йдеться про:

  • колишнього директора ДП НАК "Надра України" "Чернігівнафтогазгеологія";
  • головного інженера ДП НАК "Надра України" "Чернігівнафтогазгеологія";
  • директора приватної компанії та його заступника;
  • п’ятьох працівників Прилуцької нафтогазорозвідувальної експедиції ДП НАК "Надра України" "Чернігівнафтогазгеологія".

Цих осіб підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України. Про підозру особам повідомлено навесні 2018 року.

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"Як встановило слідство, "Чернігівнафтогазгеологія" - відокремлений підрозділ НАК "Надра України" - у липні 2016 року передало в оренду 248 бурильних труб вартістю 2,188 млн грн приватній компанії, яка одразу надала їх у суборенду іншій, пов’язаній із нею, структурі", - повідомили в Бюро.

Як зазначається, остання мала повернути це обладнання у вересні 2016 року, але фактично цього не зробила, "хоча за паперами виглядало так, що бурильні труби ніби повернуто".

"У подальшому, на думку слідства, аби приховати факт відсутності цих труб, працівники Прилуцької нафтогазорозвідувальної експедиції ДП НАК "Надра України" "Чернігівнафтогазгеологія", склали підроблені документи про відбракування та переведення бурильного обладнання у брухт чорних металів. Слідство має докази, які свідчать, що в такий спосіб люди діяли з відома директора та головного інженера ДП НАК "Надра України" "Чернігівнафтогазгеологія", - додали у НАБУ.

Нагадаємо, ще в 2013 році було виявлено порушення екологічних норм в діяльності ДП "Чернігівнафтогазгеологія" НАК "Надра України" під час відновлення нафтової свердловини, внаслідок чого державі було заподіяно збитки на суму близько 200 тис. грн.

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