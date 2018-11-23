НАБУ завершило следствие по делу о миллионном ущербе "Надрам Украины"

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершило расследование по делу о нанесении 2,188 млн грн убытков ГП НАК "Надра Украины" "Черниговнефтегазгеология". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о завершении расследования девяти подозреваемым в нанесении 2,188 млн грн убытков ГП НАК "Надра Украины" "Черниговнефтегазгеология". 22 ноября 2018 года стороне защиты предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления", - сообщили в Бюро.

В частности, по данным НАБУ, речь идет о:

  • бывшем директоре ГП НАК "Надра Украины" "Черниговнефтегазгеология";
  • главном инженере ГП НАК "Надра Украины" "Черниговнефтегазгеология";
  • директоре частной компании и его заместителе;
  • пяти работниках Прилуцкой нефтегазоразведывательной экспедиции ГП НАК "Надра Украины" "Черниговнефтегазгеология".

Эти лица подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины. О подозрении лицам сообщено весной 2018 года.

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"Как установило следствие, "Черниговнефтегазгеология" - обособленное подразделение НАК "Надра Украины" - в июле 2016 года передало в аренду 248 бурильных труб стоимостью 2,188 млн грн частной компании, которая сразу предоставила их в субаренду другой, связанной с ней, структуре", - сообщили в Бюро.

Как отмечается, последняя должна была вернуть это оборудование в сентябре 2016 года, но фактически этого не сделала, "хотя по бумагам выглядело так, что бурильные трубы якобы возвращены".

"В дальнейшем, по мнению следствия, чтобы скрыть факт отсутствия этих труб, работники Прилуцкой нефтегазоразведывательной экспедиции ГП НАК "Надра Украины" "Черниговнефтегазгеология", составили поддельные документы о отбраковке и переводе бурильного оборудования в лом черных металлов. Следствие располагает доказательствами, которые свидетельствуют, что таким образом люди действовали с ведома директора и главного инженера ГП НАК "Надра Украины" "Черниговнефтегазгеология", - добавили в НАБУ.

Напомним, еще в 2013 году было выявлено нарушение экологических норм в деятельности ГП "Черниговнефтегазгеология" НАК "Надра Украины" во время восстановления нефтяной скважины, в результате чего государству был причинен ущерб на сумму около 200 тыс. грн.

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