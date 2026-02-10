НАБУ та САП використовують резонансні справи для посилення власного політичного впливу, – експерт.

$43.030.02
51.120.36
ukenru
09:19 • 8936 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 21159 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 30850 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 28344 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 26292 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 22193 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18 • 19692 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
9 лютого, 15:20 • 20188 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 30530 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 49145 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2.7м/с
57%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Найкасовіший фільм студії A24: "Марті Супрім" Тімоті Шаламе очолив світові збори 10 лютого, 02:57 • 6430 перегляди
Японія приєднається до ініціативи НАТО PURL для підтримки України озброєнням10 лютого, 04:59 • 18340 перегляди
Адміністрація Трампа скасовує ключову політику обмеження викидів у межах масштабного перегляду екологічних норм10 лютого, 05:20 • 5794 перегляди
Генштаб оновив дані про втрати рф: за добу ліквідовано майже тисячу окупантів та 33 артсистемиPhoto10 лютого, 06:01 • 12334 перегляди
Молотком і сокирою вбив п'ятьох людей у місці проживання переселенців: на Рівненщині затримали 72-річного чоловікаPhotoVideo08:49 • 11986 перегляди
Публікації
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки12:05 • 206 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 29865 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 38000 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 76042 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 97524 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Джей Ді Венс
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Харківська область
Село
Реклама
УНН Lite
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 14777 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 16553 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 16822 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 43134 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 45222 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136
Starlink

НАБУ та САП використовують резонансні справи для посилення власного політичного впливу - експерт

Київ • УНН

 • 44 перегляди

НАБУ та САП використовують резонансні справи для посилення власного політичного впливу, – експерт.

НАБУ та САП використовують резонансні справи для посилення власного політичного впливу - експерт

Антикорупційна вертикаль перетворилася на інструмент збору компромату, контролю над елітами та перенаправлення корупційних потоків на транснаціональні групи. Ресурси НАБУ витрачаються на дестабілізацію держапарату та ВПК. Про це написав політичний експерт Тарас Загородній. 

"За десять років свого існування НАБУ та САП мали стати фундаментом правопорядку в країні. Проте станом на 2026 рік ми спостерігаємо зворотний процес: перетворення антикорупційної вертикалі на інструмент збору компромату, контролю над елітами та перенаправлення корупційних потоків на транснаціональні групи. Замість реальної боротьби зі схемами ресурси бюро дедалі частіше витрачаються на дестабілізацію держапарату та ВПК", – зазначив він. 

За його словами, статистика НАБУ – це вирок системі: лише 296 вироків ВАКС за весь час роботи на тисячі відкритих проваджень виглядають як статистична похибка. Резонансні справи роками розпадаються в судах через процедурні помилки детективів або свідоме затягування строків, зауважив експерт. 

Він навів низку найбільш резонансних прикладів справ НАБУ, які розвалились у суді. Справа ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва тупцює на місці третій рік, повідомив Загородній. Ексміністрів Володимира Омеляна та Андрія Пивоварського роками переслідували за законні управлінські рішення, у підсумку – повне виправдання судом та підтвердження відсутності претензій з боку держави, нагадав він. Функція НАБУ, за висновком експерта, змістилася від правосуддя до створення атмосфери страху, що паралізує держапарат. 

"Щоб припинити цей морок – ці органи потребують у першу чергу повної зміни складу", – підсумував Загородній. 

За даними відомого юриста Олега Шрама, до реєстру корупціонерів з вчинення корупційний кримінальних правопорушень у 2025 році потрапила 1681 особа. З них 1144, які обіцяли або надали хабар, що становить 67,7% від загальної кількості; лише 33 особи (2%) були притягнуті за зловживання владою або службовим становищем.

Примітно, що за ч. 5 ст. 191 КК ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – в особливо великих розмірах або організованою групою") було притягнуто лише 18 осіб, тобто всього 1% від загальної кількості, а за ст. 368-5 КК ("Незаконне збагачення") взагалі - 0. 

Як повідомлялося раніше, НАБУ з січня отримає 2,6 млрд грн фінансування на рік, тоді як за минулий рік воно повернуло до бюджету лише 680 млн грн. Без Бюро український бюджет мав би додатково майже 2 млрд грн щорічно. Загалом, за 10 років свого існування НАБУ витратило понад 10,6 млрд грн податків українців.

Лілія Подоляк

Політика
Державний бюджет
Війна в Україні
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Володимир Омелян
Національне антикорупційне бюро України