НАБУ та САП використовують резонансні справи для посилення власного політичного впливу, – експерт.

Антикорупційна вертикаль перетворилася на інструмент збору компромату, контролю над елітами та перенаправлення корупційних потоків на транснаціональні групи. Ресурси НАБУ витрачаються на дестабілізацію держапарату та ВПК. Про це написав політичний експерт Тарас Загородній.

"За десять років свого існування НАБУ та САП мали стати фундаментом правопорядку в країні. Проте станом на 2026 рік ми спостерігаємо зворотний процес: перетворення антикорупційної вертикалі на інструмент збору компромату, контролю над елітами та перенаправлення корупційних потоків на транснаціональні групи. Замість реальної боротьби зі схемами ресурси бюро дедалі частіше витрачаються на дестабілізацію держапарату та ВПК", – зазначив він.

За його словами, статистика НАБУ – це вирок системі: лише 296 вироків ВАКС за весь час роботи на тисячі відкритих проваджень виглядають як статистична похибка. Резонансні справи роками розпадаються в судах через процедурні помилки детективів або свідоме затягування строків, зауважив експерт.

Він навів низку найбільш резонансних прикладів справ НАБУ, які розвалились у суді. Справа ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва тупцює на місці третій рік, повідомив Загородній. Ексміністрів Володимира Омеляна та Андрія Пивоварського роками переслідували за законні управлінські рішення, у підсумку – повне виправдання судом та підтвердження відсутності претензій з боку держави, нагадав він. Функція НАБУ, за висновком експерта, змістилася від правосуддя до створення атмосфери страху, що паралізує держапарат.

"Щоб припинити цей морок – ці органи потребують у першу чергу повної зміни складу", – підсумував Загородній.

За даними відомого юриста Олега Шрама, до реєстру корупціонерів з вчинення корупційний кримінальних правопорушень у 2025 році потрапила 1681 особа. З них 1144, які обіцяли або надали хабар, що становить 67,7% від загальної кількості; лише 33 особи (2%) були притягнуті за зловживання владою або службовим становищем.

Примітно, що за ч. 5 ст. 191 КК ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – в особливо великих розмірах або організованою групою") було притягнуто лише 18 осіб, тобто всього 1% від загальної кількості, а за ст. 368-5 КК ("Незаконне збагачення") взагалі - 0.

Як повідомлялося раніше, НАБУ з січня отримає 2,6 млрд грн фінансування на рік, тоді як за минулий рік воно повернуло до бюджету лише 680 млн грн. Без Бюро український бюджет мав би додатково майже 2 млрд грн щорічно. Загалом, за 10 років свого існування НАБУ витратило понад 10,6 млрд грн податків українців.