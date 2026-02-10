$43.030.02
09:19 • 9430 просмотра
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01 • 21759 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 31339 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 28792 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 26661 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 22348 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
9 февраля, 16:18 • 19791 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20 • 20224 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 30553 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 49209 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
НАБУ и САП используют резонансные дела для усиления собственного политического влияния - эксперт

Киев • УНН

 • 280 просмотра

НАБУ и САП используют резонансные дела для усиления собственного политического влияния, – эксперт.

НАБУ и САП используют резонансные дела для усиления собственного политического влияния - эксперт

Антикоррупционная вертикаль превратилась в инструмент сбора компромата, контроля над элитами и перенаправление коррупционных потоков в транснациональные группы. Ресурсы НАБУ тратятся на дестабилизацию госаппарата и ВПК. Об этом написал политический эксперт Тарас Загородний. 

"За десять лет своего существования НАБУ и САП должны были стать фундаментом правопорядка в стране. Однако на 2026 год мы наблюдаем обратный процесс: превращение антикоррупционной вертикали в инструмент сбора компромата, контроль над элитами и перенаправление коррупционных потоков в транснациональные группы. Вместо реальной борьбы со схемами, ресурсы бюро все чаще тратятся на дестабилизацию госаппарата и ВПК", – отметил он. 

По его словам, статистика НАБУ – это приговор системе: всего 296 приговоров ВАКС за все время работы на тысячи открытых производств выглядят как статистическая погрешность. Резонансные дела годами распадаются в судах из-за процедурных ошибок детективов или сознательного затягивания сроков, отметил эксперт. 

Он привел ряд наиболее резонансных примеров развалившихся в суде дел НАБУ. Дело экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева топчется на месте третий год, сообщил Загородний. Экс-министров Владимира Омеляна и Андрея Пивоварского годами преследовали за законные управленческие решения, в итоге полное оправдание судом и подтверждение отсутствия претензий со стороны государства, напомнил он. Функция НАБУ, по заключению эксперта, сместилась от правосудия к созданию атмосферы страха, парализующего госаппарат. 

"Чтобы прекратить этот мрак – эти органы нуждаются в первую очередь в полном изменении состава", – резюмировал Загородний.

По данным известного юриста Олега Шрама, в реестр коррупционеров по совершению коррупционных уголовных правонарушений в 2025 году попал 1681 человек. Из них 1144, которые обещали или дали взятку, что составляет 67,7% от общего количества; только 33 человека (2%) были привлечены за злоупотребление властью или служебным положением. 

Примечательно, что по ч. 5 ст. 191 УК ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением – в особо крупных размерах или организованной группой") было привлечено только 18 человек, то есть всего 1% от общего количества, а по ст. 368-5 УК ("Незаконное обогащение") вообще – 0. 

Как сообщалось ранее, НАБУ на 2026 год 2,6 млрд грн финансирования, тогда как за прошлый год оно вернуло в бюджет всего 680 млн грн. Без Бюро украинский бюджет имел бы дополнительно почти 2 млрд грн ежегодно. Всего за 10 лет своего существования НАБУ потратило более 10,6 млрд грн налогов украинцев.

Лилия Подоляк

Политика
Государственный бюджет
Война в Украине
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Владимир Омелян
Национальное антикоррупционное бюро Украины