НАБУ и САП используют резонансные дела для усиления собственного политического влияния, – эксперт.

Антикоррупционная вертикаль превратилась в инструмент сбора компромата, контроля над элитами и перенаправление коррупционных потоков в транснациональные группы. Ресурсы НАБУ тратятся на дестабилизацию госаппарата и ВПК. Об этом написал политический эксперт Тарас Загородний.

"За десять лет своего существования НАБУ и САП должны были стать фундаментом правопорядка в стране. Однако на 2026 год мы наблюдаем обратный процесс: превращение антикоррупционной вертикали в инструмент сбора компромата, контроль над элитами и перенаправление коррупционных потоков в транснациональные группы. Вместо реальной борьбы со схемами, ресурсы бюро все чаще тратятся на дестабилизацию госаппарата и ВПК", – отметил он.

По его словам, статистика НАБУ – это приговор системе: всего 296 приговоров ВАКС за все время работы на тысячи открытых производств выглядят как статистическая погрешность. Резонансные дела годами распадаются в судах из-за процедурных ошибок детективов или сознательного затягивания сроков, отметил эксперт.

Он привел ряд наиболее резонансных примеров развалившихся в суде дел НАБУ. Дело экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева топчется на месте третий год, сообщил Загородний. Экс-министров Владимира Омеляна и Андрея Пивоварского годами преследовали за законные управленческие решения, в итоге полное оправдание судом и подтверждение отсутствия претензий со стороны государства, напомнил он. Функция НАБУ, по заключению эксперта, сместилась от правосудия к созданию атмосферы страха, парализующего госаппарат.

"Чтобы прекратить этот мрак – эти органы нуждаются в первую очередь в полном изменении состава", – резюмировал Загородний.

По данным известного юриста Олега Шрама, в реестр коррупционеров по совершению коррупционных уголовных правонарушений в 2025 году попал 1681 человек. Из них 1144, которые обещали или дали взятку, что составляет 67,7% от общего количества; только 33 человека (2%) были привлечены за злоупотребление властью или служебным положением.

Примечательно, что по ч. 5 ст. 191 УК ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением – в особо крупных размерах или организованной группой") было привлечено только 18 человек, то есть всего 1% от общего количества, а по ст. 368-5 УК ("Незаконное обогащение") вообще – 0.

Как сообщалось ранее, НАБУ на 2026 год 2,6 млрд грн финансирования, тогда как за прошлый год оно вернуло в бюджет всего 680 млн грн. Без Бюро украинский бюджет имел бы дополнительно почти 2 млрд грн ежегодно. Всего за 10 лет своего существования НАБУ потратило более 10,6 млрд грн налогов украинцев.