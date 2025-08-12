НАБУ ініціювало обшуки у болгарських торгівців зброєю

У вівторок, 12 серпня, Національна слідча служба Болгарії проводить обшуки в офісах та помешканнях власників компанії "СЕЙДЖ КОНСУЛТАНТС АД", яка займається торгівлею озброєнням. Про це повідомляє болгарське видання "ПИК", передає УНН.

За інформацією видання, обшуки проводяться відповідно до запиту на правову допомогу від Національного антикорупційного бюро України, яке розслідує завищення цін при постачання озброєння в Україну. Окремо видання "ПИК" зазначає, що болгарська збройна компанія підозрюється в обході санкцій та торгівлі з Росією.

"СЕЙДЖ КОНСУЛТАНТС АД" належить болгарським підприємцям Генчо Христову та Христо Христову. Останній став досить відомим у Болгарії, коли в 2019-ому придбав віллу на Беверлі Гілз (США) за 34,6 мільйонів доларів США.

Як повідомляють болгарські журналісти, Христо Христов володіє виробництвом озброєння у болгарському місті Пловдів, на якому працює 500 співробітників. Іншого співвласника компанії – Генчо Христова – болгарське видання називає серйозним інвестором на ринку нерухомості в Софії.

"ПИК" також порушує питання пов'язаності Христових та Президента Болгарії Румена Радєва.

Цікаво, що знайти фотографії Генчо Христова та Христо Христова майже неможливо – але на офіційному сайті "Българска Телеграфна Агенция" є фото зі збройної виставки 2024-го року, де Генчо Христов (праворуч) демонструє болгарському Президенту Румену Радєву (по центру) власні вироби.