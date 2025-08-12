НАБУ ініціювало обшуки у болгарських торгівців зброєю

$41.450.06
48.200.00
ukenru
Ексклюзив
15:14 • 18854 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
14:45 • 19349 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
13:48 • 38433 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
13:29 • 26149 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12:50 • 28238 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12:25 • 57485 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
11:50 • 55603 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
12 серпня, 09:50 • 56693 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
12 серпня, 09:30 • 26559 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
12 серпня, 09:00 • 18981 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.4м/с
44%
754мм
Популярнi новини
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 55431 перегляди
Ракетний удар по навчальній базі в Україні забрав життя іноземних новобранців - NYT12 серпня, 06:46 • 44078 перегляди
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня12 серпня, 07:04 • 57870 перегляди
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закрутокPhoto12 серпня, 09:24 • 54859 перегляди
Китай відреагував на зустріч Трампа та путіна без України та ЄС14:20 • 20092 перегляди
Публікації
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
15:14 • 18854 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto13:48 • 38433 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду12:25 • 57488 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
11:50 • 55605 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
Ексклюзив
12 серпня, 09:50 • 56695 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Реджеп Тайїп Ердоган
Руслан Кравченко
Данило Гетманцев
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Китай
Європа
Реклама
УНН Lite
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка15:52 • 6666 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 55779 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18 • 37286 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 193657 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 135753 перегляди
Актуальне
F-35 Lightning II
Шахед-136
Ґардіан
Мі-8
Facebook

НАБУ ініціювало обшуки у болгарських торгівців зброєю

Київ • УНН

 • 286 перегляди

Національна слідча служба Болгарії проводить обшуки у компанії "СЕЙДЖ КОНСУЛТАНТС АД", що торгує зброєю. Розслідування НАБУ України стосується завищення цін, також є підозри в обході санкцій та торгівлі з рф.

НАБУ ініціювало обшуки у болгарських торгівців зброєю

У вівторок, 12 серпня, Національна слідча служба Болгарії проводить обшуки в офісах та помешканнях власників компанії "СЕЙДЖ КОНСУЛТАНТС АД", яка займається торгівлею озброєнням. Про це повідомляє болгарське видання "ПИК", передає УНН.

За інформацією видання, обшуки проводяться відповідно до запиту на правову допомогу від Національного антикорупційного бюро України, яке розслідує завищення цін при постачання озброєння в Україну. Окремо видання "ПИК" зазначає, що болгарська збройна компанія підозрюється в обході санкцій та торгівлі з Росією.

"СЕЙДЖ КОНСУЛТАНТС АД" належить болгарським підприємцям Генчо Христову та Христо Христову. Останній став досить відомим у Болгарії, коли в 2019-ому придбав віллу на Беверлі Гілз (США) за 34,6 мільйонів доларів США.

Як повідомляють болгарські журналісти, Христо Христов володіє виробництвом озброєння у болгарському місті Пловдів, на якому працює 500 співробітників. Іншого співвласника компанії – Генчо Христова – болгарське видання називає серйозним інвестором на ринку нерухомості в Софії.  

"ПИК" також порушує питання пов'язаності Христових та Президента Болгарії Румена Радєва.

Цікаво, що знайти фотографії Генчо Христова та Христо Христова майже неможливо – але на офіційному сайті "Българска Телеграфна Агенция" є фото зі збройної виставки 2024-го року, де Генчо Христов (праворуч) демонструє болгарському Президенту Румену Радєву (по центру) власні вироби.

Лілія Подоляк

Кримінал та НПНовини Світу
Національне антикорупційне бюро України
Болгарія
Сполучені Штати Америки
Україна