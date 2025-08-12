$41.450.06
48.200.00
ukenru
Эксклюзив
15:14 • 18169 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
14:45 • 18697 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
13:48 • 37472 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
13:29 • 25671 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12:50 • 27676 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12:25 • 55642 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
11:50 • 53853 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
12 августа, 09:50 • 55034 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
12 августа, 09:30 • 25963 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
12 августа, 09:00 • 18656 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
НАБУ инициировало обыски у болгарских торговцев оружием

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Национальная следственная служба Болгарии проводит обыски в компании "СЕЙДЖ КОНСУЛТАНТС АД", торгующей оружием. Расследование НАБУ Украины касается завышения цен, также есть подозрения в обходе санкций и торговле с рф.

НАБУ инициировало обыски у болгарских торговцев оружием

Во вторник, 12 августа, Национальная следственная служба Болгарии проводит обыски в офисах и помещениях владельцев компании "СЕЙДЖ КОНСУЛТАНТС АД", которая занимается торговлей вооружением. Об этом сообщает болгарское издание "ПИК", передает УНН.

По информации издания, обыски проводятся в соответствии с запросом о правовой помощи от Национального антикоррупционного бюро Украины, которое расследует завышение цен при поставках вооружения в Украину. Отдельно издание "ПИК" отмечает, что болгарская оружейная компания подозревается в обходе санкций и торговле с россией.

"СЕЙДЖ КОНСУЛТАНТС АД" принадлежит болгарским предпринимателям Генчо Христову и Христо Христову. Последний стал довольно известным в Болгарии, когда в 2019 году приобрел виллу на Беверли-Хиллз (США) за 34,6 миллиона долларов США.

Как сообщают болгарские журналисты, Христо Христов владеет производством вооружения в болгарском городе Пловдив, на котором работает 500 сотрудников. Другого совладельца компании – Генчо Христова – болгарское издание называет серьезным инвестором на рынке недвижимости в Софии.

"ПИК" также поднимает вопрос связанности Христовых и Президента Болгарии Румена Радева.

Интересно, что найти фотографии Генчо Христова и Христо Христова почти невозможно – но на официальном сайте "Българска Телеграфна Агенция" есть фото с оружейной выставки 2024 года, где Генчо Христов (справа) демонстрирует болгарскому Президенту Румену Радеву (в центре) собственные изделия.

Лилия Подоляк

Криминал и ЧПНовости Мира
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Болгария
Соединённые Штаты
Украина