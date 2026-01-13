На Житомирщині ускладнено рух на трасі Київ-Чоп через ДТП: деталі
Київ • УНН
На 138 км автодороги М-06 Київ — Чоп поблизу села Світин сталася ДТП. Рух частково ускладнений в обох напрямках, здійснюється реверсом.
У Житомирській області ускладнено рух на міжнародній трасі Київ-Чоп через ДТП, попередили водіїв у патрульній поліції України, пише УНН.
Житомирська область. На 138 км автодороги М-06 Київ - Чоп (поблизу села Світин Житомирської області), відбулася дорожньо-транспортна пригода. Рух частково ускладнений в обох напрямках: здійснюється реверсом
Обставини події встановлюються.
"Шановні учасники дорожнього руху, з розумінням поставтесь до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути, враховуючи обмеження. Неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху", - наголосили у патрульній поліції.
ДТП з постраждалими побільшало на 11%: топ автодоріг, де стається найбільше аварій04.10.24, 09:28 • 27192 перегляди