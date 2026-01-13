$43.260.18
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
07:21 • 8694 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 22842 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 39719 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 30308 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 30396 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 49249 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 22354 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 23155 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 52015 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 49249 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 45919 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 52015 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 47739 перегляди
На Житомирщині ускладнено рух на трасі Київ-Чоп через ДТП: деталі

Київ • УНН

 • 30 перегляди

На 138 км автодороги М-06 Київ — Чоп поблизу села Світин сталася ДТП. Рух частково ускладнений в обох напрямках, здійснюється реверсом.

На Житомирщині ускладнено рух на трасі Київ-Чоп через ДТП: деталі

У Житомирській області ускладнено рух на міжнародній трасі Київ-Чоп через ДТП, попередили водіїв у патрульній поліції України, пише УНН.

Житомирська область. На 138 км автодороги М-06 Київ - Чоп (поблизу села Світин Житомирської області), відбулася дорожньо-транспортна пригода. Рух частково ускладнений в обох напрямках: здійснюється реверсом

- повідомили патрульні.

Обставини події встановлюються.

"Шановні учасники дорожнього руху, з розумінням поставтесь до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути, враховуючи обмеження. Неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху", - наголосили у патрульній поліції.

ДТП з постраждалими побільшало на 11%: топ автодоріг, де стається найбільше аварій04.10.24, 09:28 • 27192 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Село
Дорожньо-транспортна пригода
Житомирська область
Київ