На Житомирщине затруднено движение на трассе Киев-Чоп из-за ДТП: детали

В Житомирской области затруднено движение на международной трассе Киев-Чоп из-за ДТП, предупредили водителей в патрульной полиции Украины, пишет УНН.

Житомирская область. На 138 км автодороги М-06 Киев - Чоп (вблизи села Свитин Житомирской области) произошло дорожно-транспортное происшествие. Движение частично затруднено в обоих направлениях: осуществляется реверсом - сообщили патрульные.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

"Уважаемые участники дорожного движения, с пониманием отнеситесь к временным неудобствам, заблаговременно планируйте свои маршруты, учитывая ограничения. Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения", - подчеркнули в патрульной полиции.

