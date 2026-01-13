На Житомирщине затруднено движение на трассе Киев-Чоп из-за ДТП: детали
На 138 км автодороги М-06 Киев — Чоп вблизи села Свитин произошло ДТП. Движение частично затруднено в обоих направлениях, осуществляется реверсом.
В Житомирской области затруднено движение на международной трассе Киев-Чоп из-за ДТП, предупредили водителей в патрульной полиции Украины, пишет УНН.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
"Уважаемые участники дорожного движения, с пониманием отнеситесь к временным неудобствам, заблаговременно планируйте свои маршруты, учитывая ограничения. Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения", - подчеркнули в патрульной полиции.
