На засіданні "Рамштайн" обговорили плани навчань українських пілотів на F-16 - Остін

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«Впродовж сьогоднішньої зустрічі ми обговорили плани навчань українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включно з F-16. Ми плануємо такі навчання й підходимо до цього ґрунтовно, а також в координації такої контактної групи, завдяки цьому такі навчання будуть можливі. Завдяки Данії та Нідерландів, які фактично очолять європейську коаліцію щодо надання навчання українським бійцям», - сказав Остін.

За його словами, у найближчі тижні голландські та данські партнери будуть працювати з США та іншими союзниками для того, щоб розробити тренувальну структуру.

«Серед них Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща, які вже запропонували свою допомогу щодо навчань. Також ми очікуємо, що більше країн долучиться до такої важливої ініціативи. Говорячи про навчання на винищувачах F-16, ми хочемо сказати. Що справді дуже важливе власне стратегічне зобов’язання до української безпеки», - розповів Остін.

Доповнення

США та союзники по НАТО опрацьовують деталі майбутнього навчання українських пілотів роботі на винищувачах F-16, заявив радник Держдепартаменту США Дерек Шолле.

Норвегія візьме участь у навчанні українських військових на винищувачах F-16 американського виробництва.

Також Данія почне обіцяні навчання українських льотчиків на винищувачах F-16.