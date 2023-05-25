На заседании "Рамштайн" обсудили планы учений украинских пилотов на F-16 - Остин

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«В ходе сегодняшней встречи мы обсудили планы учений украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16. Мы планируем такие учения и подходим к этому основательно, а также в координации такой контактной группы, благодаря этому такие учения будут возможны. Благодаря Дании и Нидерландам, которые фактически возглавят европейскую коалицию по предоставлению обучения украинским бойцам», — сказал Остин.

По его словам, в ближайшие недели голландские и датские партнеры будут работать с США и другими союзниками для того, чтобы разработать тренировочную структуру.

«Среди них Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша, которые уже предложили свою помощь в отношении учений. Также мы ожидаем, что больше стран присоединится к такой важной инициативе. Говоря об учениях на истребителях F-16, мы хотим сказать. Что действительно очень важное собственное стратегическое обязательство к украинской безопасности», — рассказал Остин.

Дополнение

США и союзники по НАТО прорабатывают детали будущего обучения украинских пилотов работе на истребителях F-16, заявил советник Госдепартамента США Дерек Шолле.

Норвегия примет участие в обучении украинских военных на истребителях F-16 американского производства.

Также Дания начнет обещанные учения украинских летчиков на истребителях F-16.