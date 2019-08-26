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На Запоріжжі зникла неповнолітня дівчина

На Запоріжжі зникла неповнолітня дівчина

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. У Запорізській області зникла безвісти дівчина 2003 року народження. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

"Бердянським відділом поліції ГУНП в Запорізькій області розшукується зникла безвісти Кулькова Лілія Валеріївна 2003 року народження", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, 25 серпня, близько 07:30, неповнолітня пішла з будинку в селі Нововасилівка Бердянського району, своїм батькам сказала, що на роботу. Місцезнаходження її невідоме, мобільний телефон вимкнений.

Прикмети: на вигляд 15-18 років, зріст 165 см, слов’янської зовнішності, волосся чорне фарбоване з каштановими прядками, очі карі, брови не густі, дугообразні, худорлявої статури.

Була одягнута: темно сині джинсові брюки, червона сорочка в клітинку.

Нагадаємо, також на Запоріжжі поліцейські розшукують неповнолітню, яка залишила школу-інтернат в місті Бердянськ та зникла.

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