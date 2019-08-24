На Запоріжжі зі школи-інтернату зникла неповнолітня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. На Запоріжжі поліцейські розшукують неповнолітню, яка залишила школу-інтернат в місті Бердянськ та зникла. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в області.
"Бердянським відділом поліції ГУНП в Запорізькій області розшукується зникла безвісти Стародуб Олександра Григорівна, 2004 року народження. 22 серпня неповнолітня залишила санаторну загальноосвітню школу-інтернат та до теперішнього часу її місцезнаходження не відоме", - вказали у поліції.
Зріст дівчинки 150 см, середньої статури, волосся русяве середньої довжини кудряве, очі сірого кольору.
Вона була одягнута у футболку чорного кольору із надписом на англійській мові білого кольору спереду, шорти із принтом різнокольорових квітів, сланці синього кольору.
Нагадаємо, на початку серпня в Одесі зникала неповнолітня.