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На Запоріжжі зі школи-інтернату зникла неповнолітня

На Запоріжжі зі школи-інтернату зникла неповнолітня

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. На Запоріжжі поліцейські розшукують неповнолітню, яка залишила школу-інтернат в місті Бердянськ та зникла. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в області.

"Бердянським відділом поліції ГУНП в Запорізькій області розшукується зникла безвісти Стародуб Олександра Григорівна, 2004 року народження. 22 серпня неповнолітня залишила санаторну загальноосвітню школу-інтернат та до теперішнього часу її місцезнаходження не відоме", - вказали у поліції.

Зріст дівчинки 150 см, середньої статури, волосся русяве середньої довжини кудряве, очі сірого кольору.

Вона була одягнута у футболку чорного кольору із надписом на англійській мові білого кольору спереду, шорти із принтом різнокольорових квітів, сланці синього кольору.

Нагадаємо, на початку серпня в Одесі зникала неповнолітня.

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