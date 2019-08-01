В Одесі зникла неповнолітня
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Правоохоронці розшукують неповнолітню Мирославу Каїш, яка не повернулась додому. Про це повідомляє прес-служба Одеської області, передає УНН.
«Малиновським відділом поліції в м. Одесі розшукується Каїш Мирослава Володимирівна, 2005 року народження, яка пішла з дому та до теперішнього часу її місцезнаходження невідоме», - повідомли правоохоронці.
У поліції надали прикмети Мирослави: зріст 150-160 см, середньої статури, волосся темно-русяве, порізи на лівій руці, очі карі. Одягнена була в коричневу сукню з метеликами.
Як повідомляв УНН, сьогодні правоохоронці Одеської області вже повідомляли про зникнення малолітньої дитини.