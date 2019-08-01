На Одещині зникла малолітня
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Ширяївське відділення поліції Одещини оголосило про розшук Ольги Маніло 2008 року народження, яка 31 липня пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася. Про це повідомляє відділ комунікації Одеської області, передає УНН.
Так, у поліції навели прикмети дитини: зріст 120 см, худорлявої тілобудови, волосся русяве, довге, очі карі, з правого боку носу на лівій щелепі родимки.
Відомості про одяг відсутні.
Всіх, кому відоме місцеперебування дівчинки, правоохоронці закликають повідомити до Ширяївського відділення поліції в Одеській області.
Як повідомляв УНН, 29 липня в Одесі малолітня дівчинка зникла безвісти.