В Запорожье из школы-интерната исчезла несовершеннолетняя
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. На Запорожье полицейские разыскивают несовершеннолетнюю, которая оставила школу-интернат в городе Бердянск и исчезла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служб ГУНП в области.
"Бердянским отделом полиции ГУНП в Запорожской области разыскивается пропавшая без вести Стародуб Александра Григорьевна, 2004 года рождения. 22 августа несовершеннолетняя оставила санаторную общеобразовательную школу-интернат и до настоящего времени ее местонахождение не известно", - указали в полиции.
Рост девочки 150 см, среднего телосложения, волосы русые средней длины кудрявое, глаза серого цвета.
Она была одета в футболку черного цвета с надписью на английском языке белого цвета спереди, шорты с принтом разноцветных цветов, сланцы синего цвета.
Напомним, в начале августа в Одессе исчезала несовершеннолетняя.