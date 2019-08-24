В Запорожье из школы-интерната исчезла несовершеннолетняя

"Бердянским отделом полиции ГУНП в Запорожской области разыскивается пропавшая без вести Стародуб Александра Григорьевна, 2004 года рождения. 22 августа несовершеннолетняя оставила санаторную общеобразовательную школу-интернат и до настоящего времени ее местонахождение не известно", - указали в полиции.

Рост девочки 150 см, среднего телосложения, волосы русые средней длины кудрявое, глаза серого цвета.

Она была одета в футболку черного цвета с надписью на английском языке белого цвета спереди, шорты с принтом разноцветных цветов, сланцы синего цвета.

Напомним, в начале августа в Одессе исчезала несовершеннолетняя.