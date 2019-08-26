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6 марта, 19:19 • 121278 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 131847 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 122487 просмотра

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На Запорожье исчезла несовершеннолетняя девушка

На Запорожье исчезла несовершеннолетняя девушка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 июня. УНН. В Запорожский области пропала без вести девушка 2003 года рождения. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

"Бердянским отделом полиции ГУНП в Запорожской области разыскивается пропавшая без вести Кулькова Лилия Валерьевна, 2003 года рождения", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, 25 августа, около 07:30, несовершеннолетняя ушла из дома в селе Нововасильевка Бердянского района, своим родителям сказала, что на работу. Местонахождение ее неизвестно, мобильный телефон выключен.

Приметы: на вид 15-18 лет, рост 165 см, славянской внешности, волосы черные крашенные с каштановыми прядями, глаза карие, брови не густые, дугообразные, худощавого телосложения.

Была одета: темно синие джинсовые брюки, красная рубашка в клетку.

Напомним, также в Запорожье полицейские разыскивают несовершеннолетнюю, которая оставила школу-интернат в городе Бердянск и исчезла.

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