На Запорожье исчезла несовершеннолетняя девушка
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. В Запорожский области пропала без вести девушка 2003 года рождения. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
"Бердянским отделом полиции ГУНП в Запорожской области разыскивается пропавшая без вести Кулькова Лилия Валерьевна, 2003 года рождения", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, 25 августа, около 07:30, несовершеннолетняя ушла из дома в селе Нововасильевка Бердянского района, своим родителям сказала, что на работу. Местонахождение ее неизвестно, мобильный телефон выключен.
Приметы: на вид 15-18 лет, рост 165 см, славянской внешности, волосы черные крашенные с каштановыми прядями, глаза карие, брови не густые, дугообразные, худощавого телосложения.
Была одета: темно синие джинсовые брюки, красная рубашка в клетку.
Напомним, также в Запорожье полицейские разыскивают несовершеннолетнюю, которая оставила школу-интернат в городе Бердянск и исчезла.