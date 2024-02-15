На Волині вилучили партію наркотиків на мільйон гривень
Київ • УНН
Правоохоронці вилучили наркотики на мільйон гривень та затримали організатора наркоугруповання і трьох його спільників.
На Волині правоохоронці виявили наркотичні засоби вартістю в мільйон гривень. Затримано організатора наркобізнесу та трьох його спільників. Про це УНН повідомляє із посиланням на Нацполіцію.
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Як зазначається, раніше судимий 48-річний житель Ковеля організував наркобізнес та залучив шістьох спільників з числа раніше судимих та тих, хто відбуває покарання. Спеціалізувалась банда на продажі канабісу, амфетаміну, субутексу та солей "Альфа-PVP".
Частину наркотиків організатор замовляв у постачальників, а наприклад канабіс, мав вирощувати за допомогою "кустарного обладнання" його 43-річний спільник. Інший учасник злочинної групи працюючи таксистом доставляв наркотики клієнтам.
Як зазначають в Нацполіції, частину заборонених речовин збували на території виправної колонії двоє чоловіків, які відбувають покарання.
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Організатора та так званого "таксиста" було затримано під час перевезення наркотиків з Івано-Франківська до Волинської області з метою спроби збуту великої партії психотропу "субутекс".
У ході обшуку автомобіля було вилучено 100 блістерів з наркотичним засобом та 20 тисяч гривень.
Загалом у ході слідчих заходів було вилучено наркотичних засобів загальною вартістю майже 1 млн грн, чорнові записи та два автомобілі якими перевозились наркотики
Наразі затримано організатора та трьох спільників. Усім фігурантам справи - сімом особам - планується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.