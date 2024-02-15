На Волыни изъяли партию наркотиков на миллион гривен
Правоохранители изъяли наркотики на миллион гривен и задержали организатора наркогруппировки и трех его сообщников.
Получение 55 тыс. долларов взятки: должностному лицу налоговой с Харьковщины сообщили о подозрении
Должностному лицу Государственной налоговой службы в Харьковской области сообщено о подозрении в подстрекательстве к даче взятки и вымогательстве неправомерной выгоды в размере 55 000 долларов от представителя юридического лица.
Эминем станет сопродюсером документального фильма о культуре суперфанатов
Эминем выступит сопродюсером документального фильма "Stans" о суперфанах, который исследует отношения между артистами и их самыми преданными поклонниками на примере его культовой песни 2000 года и его собственных фанатов.
В 2024 году на выборы в 50 странах придут более 2 миллиардов человек
В 2024 году выборы состоятся в более чем 50 странах, поэтому в этом году более 2 миллиардов избирателей будут выбирать свои правительства. В частности крупные выборы планируются в Индии, Европейском Союзе, россии, Иране и Соединенных Штатах.
Три человека пострадали в результате утренней атаки рф на Хмельницкую область - ОВА
Три человека пострадали в Хмельницкой области Украины после того, как российские войска совершили ракетный обстрел, который повредил инфраструктуру и жилые дома.
Греция хочет играть активную роль в восстановлении Украины - глава МЗС страны
Греция хочет активно участвовать в восстановлении Украины и внести значительный вклад.
На оккупированных территориях Донетчины обостряется гуманитарный кризис
Гуманитарный кризис на оккупированных территориях Донецкой области обостряется из-за высокого уровня безработицы, дефицита лекарств и товаров первой необходимости, перебоев с электро- и газоснабжением.
Экспорт украинского зерна в прошлом году вырос на 16%, больше всего импортировали Испания, Китай и Румыния - анализ
Украинский экспорт зерна вырос на 16% в 2023 году до 44,8 млн тонн, при этом ЕС остается главным направлением для экспорта.
Топливо в ближайшее время может вырасти в цене на 2 грн за литр - эксперт
По словам эксперта топливного рынка, цены на топливо в Украине могут вырасти на 2 гривны за литр в ближайшие 2-3 недели, если мировая ситуация не изменится.
Airbus объявил о разработке новых моделей самолетов: один из них будет оснащен водородом
Airbus объявил о планах заменить семейство A320 новыми моделями самолетов, работающих на водороде и устойчивом топливе, к середине 2030-х годов.