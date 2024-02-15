На Волыни изъяли партию наркотиков на миллион гривен

На Волыни правоохранители обнаружили наркотические средства стоимостью в миллион гривен. Задержан организатор наркобизнеса и трое его сообщников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Нацполицию.

Детали

Как отмечается, ранее судимый 48-летний житель Ковеля организовал наркобизнес и привлек шестерых сообщников из числа ранее судимых и тех, кто отбывает наказание. Специализировалась банда на продаже каннабиса, амфетамина, субутекса и солей "Альфа-PVP".

Часть наркотиков организатор заказывал у поставщиков, а например каннабис, должен был выращивать с помощью "кустарного оборудования" его 43-летний сообщник. Другой участник преступной группы работая таксистом доставлял наркотики клиентам.

Как отмечают в Нацполиции, часть запрещенных веществ сбывали на территории исправительной колонии двое мужчин, отбывающих наказание.

На Волыни пограничники приземлили дрон с 22 кг наркотиков на 13 млн грн

Организатор и так называемый "таксист" были задержаны при перевозке наркотиков из Ивано-Франковска в Волынскую область с целью попытки сбыта крупной партии психотропа "субутекс".

В ходе обыска автомобиля было изъято 100 блистеров с наркотическим средством и 20 тысяч гривен.

Всего в ходе следственных мероприятий было изъято наркотических средств общей стоимостью почти 1 млн грн, черновые записи и два автомобиля которыми перевозились наркотики - указали в Нацполиции.

Сейчас задержан организатор и трое сообщников. Всем фигурантам дела - семерым лицам - планируется сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.