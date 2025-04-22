На Тернопільщині знайшли трирічну дівчинку, яка 5 годин блукала лісом
Київ • УНН
На Тернопільщині врятували трирічну дитину, яка вийшла з двору та пішла в ліс. Дівчинку знайшли між селами на Рівненщині, вона пройшла 10 км, але неушкоджена.
На Тернопільщині знайшли зниклу трирічну дівчинку, яка понад п’ять годин блукала. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.
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У Тернопільській області було врятовано дитину, яка вийшла з двору і попрямувала у бік лісу. За інформацією, на пошуки виїхали рятувальники, поліцейські та місцеві мешканці.
Зрештою, дівчинку вдалося знайти між двома селами вже на території Рівненщини – вона пройшла приблизно 10 кілометрів самотніми стежками. На щастя, дитина була при тямі, без видимих травм та у стабільному стані.
За даними, здоров’ю дівчинки нічого не загрожує.
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Випалювання сухостою під Києвом: вогнеборці врятували трьох дітей21.03.25, 19:37 • 32207 переглядiв