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В Тернопольской области нашли трехлетнюю девочку, которая 5 часов блуждала по лесу

Киев • УНН

 • 210 просмотра

В Тернопольской области спасли трехлетнего ребенка, который вышел со двора и ушел в лес. Девочку нашли между селами в Ровенской области, она прошла 10 км, но невредима.

В Тернопольской области нашли трехлетнюю девочку, которая 5 часов блуждала по лесу

В Тернопольской области нашли пропавшую трехлетнюю девочку, которая более пяти часов блуждала. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

В Тернопольской области был спасен ребенок, который вышел со двора и направился в сторону леса. По информации, на поиски выехали спасатели, полицейские и местные жители. 

В конце концов, девочку удалось найти между двумя селами уже на территории Ровенской области – она прошла примерно 10 километров одинокими тропами. К счастью, ребенок был в сознании, без видимых травм и в стабильном состоянии. 

По данным, здоровью девочки ничего не угрожает.

Напомним

В Киевской области спасатели спасли троих детей в возрасте 11, 5 и 4 лет во время тушения пожара сухой травы. Детей эвакуировали в безопасное место, никто не пострадал.

Выжигание сухостоя под Киевом: пожарные спасли троих детей21.03.25, 19:37 • 32207 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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