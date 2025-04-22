В Тернопольской области нашли трехлетнюю девочку, которая 5 часов блуждала по лесу
Киев • УНН
В Тернопольской области спасли трехлетнего ребенка, который вышел со двора и ушел в лес. Девочку нашли между селами в Ровенской области, она прошла 10 км, но невредима.
В Тернопольской области нашли пропавшую трехлетнюю девочку, которая более пяти часов блуждала. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
В Тернопольской области был спасен ребенок, который вышел со двора и направился в сторону леса. По информации, на поиски выехали спасатели, полицейские и местные жители.
В конце концов, девочку удалось найти между двумя селами уже на территории Ровенской области – она прошла примерно 10 километров одинокими тропами. К счастью, ребенок был в сознании, без видимых травм и в стабильном состоянии.
По данным, здоровью девочки ничего не угрожает.
Напомним
В Киевской области спасатели спасли троих детей в возрасте 11, 5 и 4 лет во время тушения пожара сухой травы. Детей эвакуировали в безопасное место, никто не пострадал.
Выжигание сухостоя под Киевом: пожарные спасли троих детей21.03.25, 19:37 • 32207 просмотров