В Тернопольской области нашли трехлетнюю девочку, которая 5 часов блуждала по лесу

В Тернопольской области нашли пропавшую трехлетнюю девочку, которая более пяти часов блуждала. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

В Тернопольской области был спасен ребенок, который вышел со двора и направился в сторону леса. По информации, на поиски выехали спасатели, полицейские и местные жители.

В конце концов, девочку удалось найти между двумя селами уже на территории Ровенской области – она прошла примерно 10 километров одинокими тропами. К счастью, ребенок был в сознании, без видимых травм и в стабильном состоянии.

По данным, здоровью девочки ничего не угрожает.

Напомним

В Киевской области спасатели спасли троих детей в возрасте 11, 5 и 4 лет во время тушения пожара сухой травы. Детей эвакуировали в безопасное место, никто не пострадал.

Выжигание сухостоя под Киевом: пожарные спасли троих детей