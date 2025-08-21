На Сумщині батькам повідомили про підозру після смерті двомісячного сина

На Сумщині 35-річному чоловікові та його 31-річній дружині повідомили про підозру у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що призвело до її смерті. Про це повідомила Сумська прокуратура передає УНН.

Ювенальні прокурори Конотопської окружної прокуратури повідомили про підозру 35-річному чоловікові та його 31-річній дружині

У подружжя 21 квітня 2024 року народився здоровий хлопчик. Проте згодом ні мати, ні батько не створили належних умов для догляду за дитиною, зокрема не забезпечили її повноцінним харчуванням. Це призвело до фізичної незрілості органів і тканин, значного зниження антропометричних показників, затримки розвитку та зменшення ваги.

Батьки вчасно не звернулись за медичною допомогою, відтак 15 липня 2024 року хлопчик помер від вірусної інфекції невстановленої етіології. Відповідно до висновків експертів, між невиконанням матір’ю та батьком обов'язків та настанням смерті дитини є причинно-наслідковий зв'язок