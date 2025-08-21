$41.380.02
48.170.16
ukenru
Ексклюзив
12:55 • 1688 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
12:13 • 7792 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
11:27 • 4210 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
10:22 • 12052 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
07:38 • 31723 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 41437 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 44992 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 69805 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 172988 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 72196 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
На Сумщині батькам повідомили про підозру після смерті двомісячного сина

Київ • УНН

 • 172 перегляди

На Сумщині батькам повідомили про підозру у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною. Двомісячний син помер від вірусної інфекції через неналежний догляд та відсутність медичної допомоги.

На Сумщині батькам повідомили про підозру після смерті двомісячного сина

На Сумщині 35-річному чоловікові та його 31-річній дружині повідомили про підозру у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що призвело до її смерті. Про це повідомила Сумська прокуратура передає УНН.

Ювенальні прокурори Конотопської окружної прокуратури повідомили про підозру 35-річному чоловікові та його 31-річній дружині

- повідомили у прокуратурі.

У подружжя 21 квітня 2024 року народився здоровий хлопчик. Проте згодом ні мати, ні батько не створили належних умов для догляду за дитиною, зокрема не забезпечили її повноцінним харчуванням. Це призвело до фізичної незрілості органів і тканин, значного зниження антропометричних показників, затримки розвитку та зменшення ваги.

Батьки вчасно не звернулись за медичною допомогою, відтак 15 липня 2024 року хлопчик помер від вірусної інфекції невстановленої етіології. Відповідно до висновків експертів, між невиконанням матір’ю та батьком обов'язків та настанням смерті дитини є причинно-наслідковий зв'язок

- додали прокурори.

Своєчасне звернення до медиків та проведення відповідного лікування, як вказано, могло б призупинити розвиток дистрофічних змін організму, поліпшити стан імунної системи та вплинути на тяжкість перебігу інфекційних захворювань.

Дії батьків кваліфіковано як злісне невиконання встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України)

- ідеться у дописі.

В Україні смертність у 2,9 раза перевищила народжуваність у першому півріччі 2025 року18.07.25, 16:28 • 4992 перегляди

Альона Уткіна

СуспільствоКримінал та НП