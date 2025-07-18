В Україні смертність у 2,9 раза перевищила народжуваність у першому півріччі 2025 року

У січні-червні 2025 року в Україні зареєстровано 249 тисяч смертей і лише 86,8 тисячі народжень, Це означає, що смертність перевищила народжуваність у 2,9 раза. Найгірша демографічна ситуація зафіксована в Херсонській та Донецькій областях, де на одну новонароджену дитину припадає понад десять померлих, пише УНН із посиланням на дані Держстату.

Деталі

Найгірше співвідношення між кількістю померлих і народжених зафіксовано у Херсонській та Донецькій областях - тут на одну новонароджену дитину припадає відповідно 12,2 та 10,3 смерті. Так на Херсонщині народжують найрідше – за 6 місяців зареєстровано лише 196 немовлят. Смертей, зафіксованих там за пів року - 2 388.

Не набагато краще із народжуваністю у Донецькій області – 374, смертність склала - 3 858. Запорізька область також входить до трійки регіонів із найнижчою народжуваністю - 1 462 дитини на тлі 7 360 смертей.

Найбільше немовлят народилося у столиці - 9 947, однак і смертність тут виявилось доволі висока: за пів року в Києві померло 18 114 осіб. Абсолютний антирекорд зі смертності зафіксовано на Дніпропетровщині - 27 120 випадків, тоді як кількість народжених - лише 6 670.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість народжень зменшилася на 860 дітей, тобто на 1%. Водночас смертність також дещо знизилася - майже на 2 тисячі випадків, або 0,8%. Проте у порівнянні з другим півріччям 2024 року тенденція ще гірша: народжуваність впала на 2,5%, а смертність, навпаки, зросла на 2%.

За десять років народжуваність в Україні зменшилася у 2,2 раза