В Украине смертность в 2,9 раза превысила рождаемость в первом полугодии 2025 года

В январе-июне 2025 года в Украине зарегистрировано 249 тысяч смертей и только 86,8 тысячи рождений. Это означает, что смертность превысила рождаемость в 2,9 раза. Наихудшая демографическая ситуация зафиксирована в Херсонской и Донецкой областях, где на одного новорожденного ребенка приходится более десяти умерших, пишет УНН со ссылкой на данные Госстата.

Детали

Наихудшее соотношение между количеством умерших и родившихся зафиксировано в Херсонской и Донецкой областях - здесь на одного новорожденного ребенка приходится соответственно 12,2 и 10,3 смерти. Так на Херсонщине рожают реже всего – за 6 месяцев зарегистрировано всего 196 младенцев. Смертей, зафиксированных там за полгода - 2 388.

Не намного лучше с рождаемостью в Донецкой области – 374, смертность составила - 3 858. Запорожская область также входит в тройку регионов с самой низкой рождаемостью - 1 462 ребенка на фоне 7 360 смертей.

Больше всего младенцев родилось в столице - 9 947, однако и смертность здесь оказалась довольно высокая: за полгода в Киеве умерло 18 114 человек. Абсолютный антирекорд по смертности зафиксирован на Днепропетровщине - 27 120 случаев, тогда как количество рожденных - всего 6 670.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество рождений уменьшилось на 860 детей, то есть на 1%. В то же время смертность также несколько снизилась - почти на 2 тысячи случаев, или 0,8%. Однако по сравнению со вторым полугодием 2024 года тенденция еще хуже: рождаемость упала на 2,5%, а смертность, наоборот, выросла на 2%.

За десять лет рождаемость в Украине уменьшилась в 2,2 раза