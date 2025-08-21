В Сумской области родителям сообщили о подозрении после смерти двухмесячного сына

В Сумской области 35-летнему мужчине и его 31-летней жене сообщили о подозрении в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, что привело к его смерти. Об этом сообщила Сумская прокуратура, передает УНН.

Ювенальные прокуроры Конотопской окружной прокуратуры сообщили о подозрении 35-летнему мужчине и его 31-летней жене

У супругов 21 апреля 2024 года родился здоровый мальчик. Однако впоследствии ни мать, ни отец не создали надлежащих условий для ухода за ребенком, в частности не обеспечили его полноценным питанием. Это привело к физической незрелости органов и тканей, значительному снижению антропометрических показателей, задержке развития и уменьшению веса.

Родители вовремя не обратились за медицинской помощью, поэтому 15 июля 2024 года мальчик умер от вирусной инфекции неустановленной этиологии. Согласно выводам экспертов, между невыполнением матерью и отцом обязанностей и наступлением смерти ребенка есть причинно-следственная связь