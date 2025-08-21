В Сумской области родителям сообщили о подозрении после смерти двухмесячного сына
Киев • УНН
В Сумской области родителям сообщили о подозрении в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком. Двухмесячный сын умер от вирусной инфекции из-за ненадлежащего ухода и отсутствия медицинской помощи.
В Сумской области 35-летнему мужчине и его 31-летней жене сообщили о подозрении в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, что привело к его смерти. Об этом сообщила Сумская прокуратура, передает УНН.
Ювенальные прокуроры Конотопской окружной прокуратуры сообщили о подозрении 35-летнему мужчине и его 31-летней жене
У супругов 21 апреля 2024 года родился здоровый мальчик. Однако впоследствии ни мать, ни отец не создали надлежащих условий для ухода за ребенком, в частности не обеспечили его полноценным питанием. Это привело к физической незрелости органов и тканей, значительному снижению антропометрических показателей, задержке развития и уменьшению веса.
Родители вовремя не обратились за медицинской помощью, поэтому 15 июля 2024 года мальчик умер от вирусной инфекции неустановленной этиологии. Согласно выводам экспертов, между невыполнением матерью и отцом обязанностей и наступлением смерти ребенка есть причинно-следственная связь
Своевременное обращение к медикам и проведение соответствующего лечения, как указано, могло бы приостановить развитие дистрофических изменений организма, улучшить состояние иммунной системы и повлиять на тяжесть течения инфекционных заболеваний.
Действия родителей квалифицированы как злостное невыполнение установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины)
