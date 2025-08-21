В Сумской области родителям сообщили о подозрении после смерти двухмесячного сына

$41.380.02
48.170.16
ukenru
Эксклюзив
12:55 • 1298 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
12:13 • 6332 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
11:27 • 3530 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
10:22 • 11542 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
07:38 • 30857 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 40684 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 44281 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 69215 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 171774 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 71989 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Популярные новости
Удар по Мукачево: не менее 12 пострадавших, местных просят оставаться дома21 августа, 04:21 • 65559 просмотра
Удар рф по Львову: известно о погибшем и двух пострадавших - ОВА21 августа, 05:08 • 10793 просмотра
Ракетная атака рф на предприятие на Закарпатье: разрушены склады - ОВА21 августа, 05:21 • 47979 просмотра
Ночной удар рф вызвал задержки восьми поездов более чем на час: список21 августа, 06:48 • 32021 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 30528 просмотра
публикации
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
12:13 • 6344 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 31381 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 86149 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 171791 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 138932 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Фридрих Мерц
Сергей Кузьминых
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Великобритания
УНН Lite
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 50242 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 46039 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 46036 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 74039 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 89617 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Лекарственные средства
Гривна
Пистолет
Нефть

В Сумской области родителям сообщили о подозрении после смерти двухмесячного сына

Киев • УНН

 • 10 просмотра

В Сумской области родителям сообщили о подозрении в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком. Двухмесячный сын умер от вирусной инфекции из-за ненадлежащего ухода и отсутствия медицинской помощи.

В Сумской области родителям сообщили о подозрении после смерти двухмесячного сына

В Сумской области 35-летнему мужчине и его 31-летней жене сообщили о подозрении в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, что привело к его смерти. Об этом сообщила Сумская прокуратура, передает УНН.

Ювенальные прокуроры Конотопской окружной прокуратуры сообщили о подозрении 35-летнему мужчине и его 31-летней жене

- сообщили в прокуратуре.

У супругов 21 апреля 2024 года родился здоровый мальчик. Однако впоследствии ни мать, ни отец не создали надлежащих условий для ухода за ребенком, в частности не обеспечили его полноценным питанием. Это привело к физической незрелости органов и тканей, значительному снижению антропометрических показателей, задержке развития и уменьшению веса.

Родители вовремя не обратились за медицинской помощью, поэтому 15 июля 2024 года мальчик умер от вирусной инфекции неустановленной этиологии. Согласно выводам экспертов, между невыполнением матерью и отцом обязанностей и наступлением смерти ребенка есть причинно-следственная связь

- добавили прокуроры.

Своевременное обращение к медикам и проведение соответствующего лечения, как указано, могло бы приостановить развитие дистрофических изменений организма, улучшить состояние иммунной системы и повлиять на тяжесть течения инфекционных заболеваний.

Действия родителей квалифицированы как злостное невыполнение установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины)

- говорится в сообщении.

В Украине смертность в 2,9 раза превысила рождаемость в первом полугодии 2025 года18.07.25, 16:28 • 4990 просмотров

Алена Уткина

ОбществоКриминал и ЧП