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На сході ЗСУ ведуть як оборонні, так і контрнаступальні дії - Маляр

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. На сході Сили оборони України ведуть як оборонні, так і контрнаступальні дії. На Бахмутському загальна інтенсивність бойових дій дещо знизилася. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає УНН.

На сході ЗСУ ведуть як оборонні, так і контрнаступальні дії - Маляр

Деталі

За словами Маляр, Сили оборони України продовжують проводити як наступальні, так і оборонні дії та мають частковий успіх. Наші війська діють в умовах авіаційної та артилерійської переваги ворога.

На напрямках, де ми в обороні, жодної позиції не втрачено і ворог не зміг просунутись, додала Маляр.

Цитата

"На сході Сили оборони України ведуть як оборонні, так і контрнаступальні дії. Тут ворог намагається витіснити наші війська із займаних позицій, веде штурмові дії одразу на кількох напрямках, зокрема на Лиманському.

На Бахмутському загальна інтенсивність бойових дій дещо знизилася. Наші війська проводять наступальні дії на окремих ділянках, займаючи панівні висоти, лісосмуги з метою поступового витіснення ворога з підступів до Бахмута. Ворог докладає усіх зусиль, аби зупинити наступальні дії наших сил оборони", - зазначила заступниця міністра оборони.

Додамо

Крім того, Маляр зазначила, що на сході противник зараз тримає значну кількість сил, які продовжує нарощувати, переміщаючи на Бахмутський напрямок додаткові підрозділи з інших напрямків.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Поступово просуваються вперед, до двох кілометрів на кожному напрямку: Маляр про активні дії ЗСУ на півдні

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 218 500 осіб, 3965 танків та сотень одиниць військової техніки.

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