На востоке ВСУ ведут как оборонительные, так и контрнаступательные действия - Маляр

Детали

По словам Маляр, Силы обороны Украины продолжают проводить как наступательные, так и оборонительные действия и имеют частичный успех. Наши войска действуют в условиях авиационного и артиллерийского превосходства врага.

На направлениях, где мы в обороне, ни одной позиции не потеряно и враг не смог продвинуться, добавила Маляр.

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"На востоке Силы обороны Украины ведут как оборонительные, так и контрнаступательные действия. Здесь враг пытается вытеснить наши войска с занимаемых позиций, ведет штурмовые действия сразу на нескольких направлениях, в частности на Лиманском.

На Бахмутском общая интенсивность боевых действий несколько снизилась. Наши войска проводят наступательные действия на отдельных участках, занимая господствующие высоты, лесополосы с целью постепенного вытеснения врага с подступов к Бахмуту. Враг прилагает все усилия, чтобы остановить наступательные действия наших сил обороны", - отметила заместитель министра обороны.

Добавим

Кроме того, Маляр отметила, что на востоке противник сейчас держит значительное количество сил, которые продолжает наращивать, перемещая на Бахмутское направление дополнительные подразделения с других направлений.

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Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 218 500 человек, 3965 танков и сотен единиц военной техники.