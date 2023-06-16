На востоке ВСУ ведут как оборонительные, так и контрнаступательные действия - Маляр
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. На востоке Силы обороны Украины ведут как оборонительные, так и контрнаступательные действия. На Бахмутском направлении общая интенсивность боевых действий несколько снизилась. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает УНН.
Детали
По словам Маляр, Силы обороны Украины продолжают проводить как наступательные, так и оборонительные действия и имеют частичный успех. Наши войска действуют в условиях авиационного и артиллерийского превосходства врага.
На направлениях, где мы в обороне, ни одной позиции не потеряно и враг не смог продвинуться, добавила Маляр.
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"На востоке Силы обороны Украины ведут как оборонительные, так и контрнаступательные действия. Здесь враг пытается вытеснить наши войска с занимаемых позиций, ведет штурмовые действия сразу на нескольких направлениях, в частности на Лиманском.
На Бахмутском общая интенсивность боевых действий несколько снизилась. Наши войска проводят наступательные действия на отдельных участках, занимая господствующие высоты, лесополосы с целью постепенного вытеснения врага с подступов к Бахмуту. Враг прилагает все усилия, чтобы остановить наступательные действия наших сил обороны", - отметила заместитель министра обороны.
Добавим
Кроме того, Маляр отметила, что на востоке противник сейчас держит значительное количество сил, которые продолжает наращивать, перемещая на Бахмутское направление дополнительные подразделения с других направлений.
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Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 218 500 человек, 3965 танков и сотен единиц военной техники.