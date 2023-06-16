Поступово просуваються вперед, до двох кілометрів на кожному напрямку: Маляр про активні дії ЗСУ на півдні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. На півдні Збройні сили України ведуть активні наступальні дії на кількох напрямках одразу. ПРо це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає УНН.
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За словами Маляр, практично на усіх ділянках і напрямках, де підрозділи ЗСУ наступають на півдні, вони мають тактичних успіх.
"Поступово просуваються вперед. Станом на зараз до двох кілометрів на кожному напрямку. На деяких звільнених позиціях та населених пунктах триває процес закріплення наших військ", - додала заступниця міністра оборони.
Маляр додала, що на Бердянському і Маріупольському напрямках ворог стягує війська з інших напрямків та збільшує вогневий вплив. Крім того ЗСУ стикаються з суцільним замінуванням полів.
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