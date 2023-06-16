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Постепенно продвигаются вперед, до двух километров на каждом направлении: Маляр об активных действиях ВСУ на юге

Киев • УНН

 • 915222 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. На юге Вооруженные силы Украины ведут активные наступательные действия на нескольких направлениях сразу. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает УНН.

Постепенно продвигаются вперед, до двух километров на каждом направлении: Маляр об активных действиях ВСУ на юге

Детали

По словам Маляр, практически на всех участках и направлениях, где подразделения ВСУ наступают на юге, они имеют тактических успех.

"Постепенно продвигаются вперед. По состоянию на сейчас до двух километров на каждом направлении. На некоторых освобожденных позициях и населенных пунктах продолжается процесс закрепления наших войск", - добавила заместитель министра обороны.

Маляр добавила, что на Бердянском и Мариупольском направлениях враг стягивает войска с других направлений и увеличивает огневое воздействие. Кроме того ВСУ сталкиваются со сплошным минированием полей.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 218 500 человек, 3965 танков и сотен единиц военной техники.

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