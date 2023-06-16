Постепенно продвигаются вперед, до двух километров на каждом направлении: Маляр об активных действиях ВСУ на юге

Детали

По словам Маляр, практически на всех участках и направлениях, где подразделения ВСУ наступают на юге, они имеют тактических успех.

"Постепенно продвигаются вперед. По состоянию на сейчас до двух километров на каждом направлении. На некоторых освобожденных позициях и населенных пунктах продолжается процесс закрепления наших войск", - добавила заместитель министра обороны.

Маляр добавила, что на Бердянском и Мариупольском направлениях враг стягивает войска с других направлений и увеличивает огневое воздействие. Кроме того ВСУ сталкиваются со сплошным минированием полей.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 218 500 человек, 3965 танков и сотен единиц военной техники.