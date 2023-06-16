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Ще плюс 590: Генштаб оновив дані про знищених окупантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 218 500 осіб, 3965 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Ще плюс 590: Генштаб оновив дані про знищених окупантів

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 218 500 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3965 (+10),
  • бойових броньованих машин ‒ 7683 (+16),
  • артилерійських систем – 3812 (+19),
  • РСЗВ – 606 (+2),
  • засобів ППО ‒ 364 (+0),
  • літаків – 314 (+0),
  • гелікоптерів – 301 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3357 (+24),
  • крилатих ракет ‒ 1199 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6519 (+13),
  • спеціальної техніки ‒ 519 (+0).

Доповнення

Авіація ЗСУ завдала 13 ударів по районах зосередження російських окупантів.

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