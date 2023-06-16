Ще плюс 590: Генштаб оновив дані про знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 218 500 осіб, 3965 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.23 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 218 500 (+590) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3965 (+10),
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- бойових броньованих машин ‒ 7683 (+16),
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- артилерійських систем – 3812 (+19),
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- РСЗВ – 606 (+2),
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- засобів ППО ‒ 364 (+0),
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- літаків – 314 (+0),
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- гелікоптерів – 301 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3357 (+24),
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- крилатих ракет ‒ 1199 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 18 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 6519 (+13),
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- спеціальної техніки ‒ 519 (+0).
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Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 13 ударів по районах зосередження російських окупантів.