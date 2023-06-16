Еще плюс 590: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 218 500 человек, 3965 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.06.23 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 218 500 (+590) человек ликвидировано,
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- танков - 3965 (+10),
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- боевых бронированных машин - 7683 (+16),
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- артиллерийских систем – 3812 (+19),
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- РСЗВ – 606 (+2),
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- средств ПВО - 364 (+0),
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- самолетов – 314 (+0),
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- вертолетов – 301 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3357 (+24),
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- крылатых ракет - 1199 (+0),
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- кораблей/катеров - 18 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 6519 (+13),
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- специальной техники - 519 (+0).
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения российских оккупантов.