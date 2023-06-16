Авіація ЗСУ завдала 13 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Українська авіація за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника.
Також нашими захисниками було знищено 20 іранських ударних БпЛА типу “Shahed-131/136”, БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10” та ще 3 розвідувальних БпЛА", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
У Генштабі додаються, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс С-300, 4 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, 3 склади боєприпасів та 7 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях.
Нагадаємо
Українська авіація за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.