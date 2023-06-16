Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
Также нашими защитниками было уничтожено 20 иранских ударных БпЛА типа “Shahed-131/136”, БпЛА оперативно-тактического уровня “Орлан-10” и еще 3 разведывательных БпЛА", - говорится в сообщении.
Дополнение
В Генштабе добавляются, что подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс С-300, 4 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, 3 склада боеприпасов и 7 артиллерийских подразделений на огневых позициях.
Напомним
Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.