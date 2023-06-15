Авіація ЗСУ завдала 14 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Українська авіація за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Цитата
"Авіація сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 13 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління, 3 зенітно-ракетних комплекси та 3 станції радіоелектронної боротьби противника", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
У Генштабі додали, що за уточненою інформацією, протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 6 крилатих ракет повітряного базування Х-22, 4 крилаті ракети морського базування “Калібр” та 7 іранських ударних дронів типу “Shahed”.
Під час атаки знищено 9 повітряних цілей: три крилаті ракети "Калібр" та шість іранських ударних дронів "Shahed". Всього, протягом минулої доби, ворог завдав 38 авіаційних ударів, також здійснив близько 52 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В небі над Україною за ніч знищили 22 повітряні цілі