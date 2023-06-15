Авиация ВСУ нанесла 14 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

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"Авиация сил обороны за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 13 районов сосредоточения живой силы, 2 пункта управления, 3 зенитно-ракетных комплекса и 3 станции радиоэлектронной борьбы противника", - говорится в сообщении.

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В Генштабе добавили, что по уточненной информации, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив 6 крылатых ракет воздушного базирования Х-22, 4 крылатые ракеты морского базирования “Калибр” и 7 иранских ударных дронов типа “Shahed”.

Во время атаки уничтожено 9 воздушных целей: три крылатые ракеты "Калибр" и шесть иранских ударных дронов "Shahed". Всего, за прошедшие сутки, враг нанес 38 авиационных ударов, также совершил около 52 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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