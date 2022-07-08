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На Шрі-Ланці вводять комендантську годину через ескалацію заворушень

На Шрі-Ланці вводять комендантську годину через ескалацію заворушень

Київ • УНН

 • 111798 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Поліція в столиці Шрі-Ланки Коломбо ввела комендантську годину після застосування сльозогінного газу та водомету проти протестуючих студентів у п'ятницю перед запланованим мітингом на вихідних, оскільки громадське невдоволення наростає через найгіршу економічну кризу за сім десятиліть. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

За словами організаторів, студенти проведуть сидячий страйк протягом ночі, а в суботу до них приєднаються інші протестувальники, зокрема працівники охорони здоров'я, священнослужителі, профспілки та прихильники опозиції.

З 21:00 за місцевим часом (15:30 за Грінвічем) у п'ятницю в Коломбо та деяких передмістях буде запроваджено комендантську годину, йдеться у заяві поліції. Коли буде знято обмеження, не повідомляється.

За словами офіційного представника поліції, в Коломбо було посилено заходи безпеки, розгорнуто близько 3000 поліцейських та воєнізованих формувань, а також укріплено барикади навколо великих громадських будівель.

Контекст

Острівна держава постраждала через брак іноземної валюти, через відсутність якої їй важко оплачувати основні імпортні товари: паливо, продукти харчування та ліки. Населення острова - 22 мільйони людей протягом кількох місяців несуть на собі основний тягар рекордної інфляції, знецінення валюти та постійних відключень електроенергії.

Багато хто звинувачує президента Готабая Раджапакса в різкому погіршенні умов життя, гіршому з часів здобуття незалежності у 1948 році, що викликало масові протести, які іноді переростали в насильство.

У своїй заяві Раджапакса заявив, що громадськість вводять в оману, і повідомив, що найближчим часом мають бути доставлені необхідні предмети постачання.

Політична нестабільність потенційно може підірвати поточні переговори Шрі-Ланки з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо можливої ​​фінансової допомоги у розмірі 3 мільярдів доларів.

Країна сподівається надати план реструктуризації боргу глобальному кредитору до серпня та залучити додаткове фінансування через конференцію донорів після досягнення угоди.

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