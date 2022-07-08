На Шри-Ланке вводят комендантский час из-за эскалации беспорядков

КИЕВ. 8 июля. УНН. Полиция в столице Шри-Ланки Коломбо ввела комендантский час после применения слезоточивого газа и водомета против протестующих студентов в пятницу перед запланированным митингом на выходных, поскольку общественное недовольство нарастает из-за худшего экономического кризиса за семь десятилетий. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.