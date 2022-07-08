На Шри-Ланке вводят комендантский час из-за эскалации беспорядков

ukru
13:44 • 6068 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:08 • 21038 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 41363 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 51032 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 84840 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 115625 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 125147 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112714 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141780 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139944 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

15 марта, 04:29 • 81764 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

15 марта, 04:39 • 71983 просмотра
Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

15 марта, 04:53 • 39765 просмотра
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

15 марта, 06:34 • 36129 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 85778 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 84840 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 85778 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 241178 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 270996 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 207836 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 18354 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 115625 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 103709 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121443 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 123845 просмотра
Актуальное
На Шри-Ланке вводят комендантский час из-за эскалации беспорядков

На Шри-Ланке вводят комендантский час из-за эскалации беспорядков

Киев • УНН

 • 111794 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Полиция в столице Шри-Ланки Коломбо ввела комендантский час после применения слезоточивого газа и водомета против протестующих студентов в пятницу перед запланированным митингом на выходных, поскольку общественное недовольство нарастает из-за худшего экономического кризиса за семь десятилетий. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

По словам организаторов, студенты проведут сидячую забастовку в течение ночи, а в субботу к ней присоединятся другие протестующие, в том числе работники здравоохранения, священнослужители, профсоюзы и сторонники оппозиции.

С 21:00 по местному времени (15:30 по Гринвичу) в пятницу в Коломбо и некоторых пригородах будет введен комендантский час, говорится в заявлении полиции. Когда будут сняты ограничения, не сообщается.

По словам официального представителя полиции, в Коломбо были усилены меры безопасности, развернуто около 3000 полицейских и военизированных формирований, а также укреплены баррикады вокруг крупных общественных зданий.

Контекст

Островное государство пострадало из-за нехватки иностранной валюты, из-за отсутствия которой ему трудно оплачивать основные импортные товары: топливо, продукты питания и лекарства. Население острова – 22 миллиона человек в течение нескольких месяцев несут на себе основную тяжесть рекордной инфляции, обесценивания валюты и постоянных отключений электроэнергии.

Многие обвиняют президента Готабая Раджапакса в резком ухудшении условий жизни, худшем со времен обретения независимости в 1948 году, что вызвало массовые протесты, иногда перераставшие в насилие.

В своем заявлении Раджапакса заявил, что общественность вводят в заблуждение, и сообщил, что в ближайшее время должны быть доставлены необходимые предметы снабжения.

Политическая нестабильность потенциально может подорвать текущие переговоры Шри-Ланки с Международным валютным фондом (МВФ) по поводу возможной финансовой помощи в размере 3 миллиардов долларов.

Страна надеется предоставить план реструктуризации долга глобальному кредитору до августа и привлечь дополнительное финансирование через конференцию доноров после достижения соглашения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы