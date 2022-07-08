На Шри-Ланке вводят комендантский час из-за эскалации беспорядков
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Полиция в столице Шри-Ланки Коломбо ввела комендантский час после применения слезоточивого газа и водомета против протестующих студентов в пятницу перед запланированным митингом на выходных, поскольку общественное недовольство нарастает из-за худшего экономического кризиса за семь десятилетий. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
По словам организаторов, студенты проведут сидячую забастовку в течение ночи, а в субботу к ней присоединятся другие протестующие, в том числе работники здравоохранения, священнослужители, профсоюзы и сторонники оппозиции.
С 21:00 по местному времени (15:30 по Гринвичу) в пятницу в Коломбо и некоторых пригородах будет введен комендантский час, говорится в заявлении полиции. Когда будут сняты ограничения, не сообщается.
По словам официального представителя полиции, в Коломбо были усилены меры безопасности, развернуто около 3000 полицейских и военизированных формирований, а также укреплены баррикады вокруг крупных общественных зданий.
Контекст
Островное государство пострадало из-за нехватки иностранной валюты, из-за отсутствия которой ему трудно оплачивать основные импортные товары: топливо, продукты питания и лекарства. Население острова – 22 миллиона человек в течение нескольких месяцев несут на себе основную тяжесть рекордной инфляции, обесценивания валюты и постоянных отключений электроэнергии.
Многие обвиняют президента Готабая Раджапакса в резком ухудшении условий жизни, худшем со времен обретения независимости в 1948 году, что вызвало массовые протесты, иногда перераставшие в насилие.
В своем заявлении Раджапакса заявил, что общественность вводят в заблуждение, и сообщил, что в ближайшее время должны быть доставлены необходимые предметы снабжения.
Политическая нестабильность потенциально может подорвать текущие переговоры Шри-Ланки с Международным валютным фондом (МВФ) по поводу возможной финансовой помощи в размере 3 миллиардов долларов.
Страна надеется предоставить план реструктуризации долга глобальному кредитору до августа и привлечь дополнительное финансирование через конференцию доноров после достижения соглашения.