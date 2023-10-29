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На саміті в Мальті Мінекономіки назвало кроки для досягнення глобальної продовольчої безпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Глобальна продовольча безпека та подолання голоду мають бути пріоритетами для світу, для цього є чотири основні напрямки. По це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко під час свого виступу на саміті в Мальті, присвяченому реалізації Формули миру, передає УНН.

На саміті в Мальті Мінекономіки назвало кроки для досягнення глобальної продовольчої безпеки

Деталі

За словами Юлії Свириденко, основні напрямки роботи для досягнення цілей такі:

  • Створення міжнародних гарантій безпеки для безперебійного постачання продовольства з Чорноморського басейну.
  • Запуск довгострокової програми збільшення пропускної спроможності транспортних шляхів через ЄС і підтримка розвитку поставок продовольства через Балтійський коридор. Йдеться про забезпечення взаємосумісності транспортних систем, збільшення пропускної здатності пунктів пропуску, спроможності морських портів Румунії, Болгарії, Греції, Хорватії, Польщі, Литви, Латвії та інших прибережних держав.
  • Гарантування безпеки постачання товарів до держав-нетто-імпортерів. Має бути створена система довгострокових контрактів на постачання продуктів країнам, що потерпають від нестачі продовольства та міжнародний децентралізований резерв основних зернових.
  • Посилення програм продовольчої безпеки, які надають допомогу найбільш уразливим споживачам. Зокрема, необхідно збільшити поставки в рамках ініціативи «Grain from Ukraine», яка має стати моделлю для додаткових зусиль країн-експортерів щодо викорінення голоду у світі.

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Плани реалізації були напрацьовані робочими групами, до яких увійшли представники посольств різних країн та експерти за п’ятьма напрямками: ядерна, енергетична, продовольча безпека, гуманітарний напрямок та відновлення територіальної цілісності України і світового порядку.

Контекст

Зустріч на Мальті – третя у такому форматі. Цього разу на саміті обговорити практичні аспекти реалізації української Формули миру зібралися представники понад 60 країн та міжнародних організацій. Це на третину більше, аніж на саміті Саудівській Аравії у серпні та більш ніж вчетверо – ніж на зустрічі у Данії в червні 2023 року. Надзвичайно важливим стало вагоме представництво на зустрічі в Мальті країн Глобального Півдня.

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