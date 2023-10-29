На саммите в Мальте Минэкономики назвало шаги для достижения глобальной продовольственной безопасности

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 27879 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 12105 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 38394 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 131986 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 48888 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 106065 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 160068 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 152866 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 154171 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 159831 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
6м/с
39%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 59061 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 62252 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 57113 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 71181 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 16328 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 27879 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 72932 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 131986 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 241523 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 294099 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Денис Шмыгаль

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Канада

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 17592 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 46234 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 45239 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 58441 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 79521 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Тесла Модель Y

Телеграмма

На саммите в Мальте Минэкономики назвало шаги для достижения глобальной продовольственной безопасности

Киев • УНН

 • 79351 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Глобальная продовольственная безопасность и преодоление голода должны быть приоритетами для мира, для этого есть четыре основных направления. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко во время своего выступления на саммите в Мальте, посвященном реализации Формулы мира, передает УНН.

На саммите в Мальте Минэкономики назвало шаги для достижения глобальной продовольственной безопасности

Детали

По словам Юлии Свириденко, основные направления работы для достижения целей следующие:

  • Создание международных гарантий безопасности для бесперебойных поставок продовольствия из Черноморского бассейна.
  • Запуск долгосрочной программы увеличения пропускной способности транспортных путей через ЕС и поддержка развития поставок продовольствия через Балтийский коридор. Речь идет об обеспечении взаимосовместимости транспортных систем, увеличении пропускной способности пунктов пропуска, способности морских портов Румынии, Болгарии, Греции, Хорватии, Польши, Литвы, Латвии и других прибрежных государств.
  • Обеспечение безопасности поставок товаров в государства-нетто-импортеров. Должна быть создана система долгосрочных контрактов на поставку продуктов странам, страдающим от недостатка продовольствия и международный децентрализованный резерв основных зерновых.
  • Усиление программ продовольственной безопасности, которые оказывают помощь наиболее уязвимым потребителям. В частности, необходимо увеличить поставки в рамках инициативы «Grain from Ukraine», которая должна стать моделью для дополнительных усилий стран-экспортеров по искоренению голода в мире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На саммите на Мальте продолжается работа по пяти из 10 пунктов Формулы мира - Зеленский

Планы реализации были наработаны рабочими группами, в которые вошли представители посольств разных стран и эксперты по пяти направлениям: ядерная, энергетическая, продовольственная безопасность, гуманитарное направление и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка.

Контекст

Встреча на Мальте – третья в таком формате. На этот раз на саммите обсудить практические аспекты реализации украинской Формулы мира собрались представители более 60 стран и международных организаций. Это на треть больше, чем на саммите в Саудовской Аравии в августе и более чем вчетверо – чем на встрече в Дании в июне 2023 года. Чрезвычайно важным стало весомое представительство на встрече в Мальте стран Глобального Юга.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$64.21
Bitcoin
$78,987.20
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$35.92
Золото
$3,024.70
Ethereum
$1,567.68