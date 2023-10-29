На саммите в Мальте Минэкономики назвало шаги для достижения глобальной продовольственной безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Глобальная продовольственная безопасность и преодоление голода должны быть приоритетами для мира, для этого есть четыре основных направления. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко во время своего выступления на саммите в Мальте, посвященном реализации Формулы мира, передает УНН.
Детали
По словам Юлии Свириденко, основные направления работы для достижения целей следующие:
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- Создание международных гарантий безопасности для бесперебойных поставок продовольствия из Черноморского бассейна.
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- Запуск долгосрочной программы увеличения пропускной способности транспортных путей через ЕС и поддержка развития поставок продовольствия через Балтийский коридор. Речь идет об обеспечении взаимосовместимости транспортных систем, увеличении пропускной способности пунктов пропуска, способности морских портов Румынии, Болгарии, Греции, Хорватии, Польши, Литвы, Латвии и других прибрежных государств.
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- Обеспечение безопасности поставок товаров в государства-нетто-импортеров. Должна быть создана система долгосрочных контрактов на поставку продуктов странам, страдающим от недостатка продовольствия и международный децентрализованный резерв основных зерновых.
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- Усиление программ продовольственной безопасности, которые оказывают помощь наиболее уязвимым потребителям. В частности, необходимо увеличить поставки в рамках инициативы «Grain from Ukraine», которая должна стать моделью для дополнительных усилий стран-экспортеров по искоренению голода в мире.
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Планы реализации были наработаны рабочими группами, в которые вошли представители посольств разных стран и эксперты по пяти направлениям: ядерная, энергетическая, продовольственная безопасность, гуманитарное направление и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка.
Контекст
Встреча на Мальте – третья в таком формате. На этот раз на саммите обсудить практические аспекты реализации украинской Формулы мира собрались представители более 60 стран и международных организаций. Это на треть больше, чем на саммите в Саудовской Аравии в августе и более чем вчетверо – чем на встрече в Дании в июне 2023 года. Чрезвычайно важным стало весомое представительство на встрече в Мальте стран Глобального Юга.