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На саміті Україна-Грузія-НАТО обговорять безпеку, реформи та "пакет допомоги"

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. В ході зустрічі за участі України та Грузії в рамках саміту НАТО буде три основних напрямки обговорення. Про це в коментарі УНН розповів голова місії України в НАТО Вадим Пристайко.

"Північноатлантична рада – це керівний орган альянсу. Якщо бути правильним, То НАТО – це і є північноатлантична рада, тобто ті країни, які підписали північноатлантичний договір… Саміт Україна-НАТО – це зазвичай і є оце запрошення взяти участь в Комісії Україна-НАТО на рівні глав держав та урядів", - пояснив дипломат.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг телефоном запросив Президента України Петра Порошенка на саміт НАТО, зокрема взяти участь у засіданні Північноатлантичної ради НАТО.

За словами Пристайка, внаслідок блокування відповідної комісії з боку Угорщини, альянс запропонував провести зустріч у новому, цікавому форматі: два президенти і північноатлантична рада – НАТО + Україна і Грузія.

"Рішення цього засідання, звичайно, затверджується спільною заявою за результатами засідання. Цього разу очікую, що буде документ, який буде затверджений після – це може бути спільна заява, може бути заява якась інша – вже немає принципового значення. За результатами цього засідання буде прийнятий і оголошений документ, який ми можемо прочитати і зробити висновки про дискусію, яка відбувалась в рамках зустрічі керівників держав", - розповів він.

Він наголосив, що в ході зустрічі, присвяченої Україні та Грузії, буде три основних напрямки обговорення.

"Перший – це широкий контекст безпеки в регіоні – тобто це регіон Східної Європи, регіон України, Чорного Моря – наша частина, в якій наш Президент і Грузії зможуть запропонувати союзникам своє бачення тих небезпек, які криються для наших держав, а також і для альянсу з цього боку – з Росії, з Східноєвропейського і Чорноморського регіону. Другим питанням буде проведення реформ в Україні – ви знаєте, дуже вчасно був прийнятий закон (про нацбезпеку – ред.). І третє – це комплекс питань щодо практичної взаємодії між альянсом і Україно", - сказав глава української місії.

Принципами практичної взаємодії він назвав "комплексний пакет допомоги" НАТО Україні.

"Наприклад, коли була минула зустріч Комісії Україна-НАТО на рівні президентів у Варшаві, союзники запропонували Україні пакет допомоги – вони назвали його "комплексний пакет допомоги". У ньому було зібрано всі напрямки допомоги – фінансування на окремі проекти, трастові фонди всі які існують, і очистка радіологічних залишків, і навчання персоналу, військові речі, заснування сержантського комплексу, реформування системи логістики, медичного забезпечення – багато напрямків, зібраних докупи і названий "комплексний пакет допомоги", який в результаті його роботи за 2 роки буде оцінений союзниками і буде прийняте рішення щодо продовження, зміни форматів фінансування і т.д.", - пояснив дипломат.

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