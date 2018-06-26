Столтенберг телефоном запросив Порошенка на засідання Північноатлантичної ради
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг телефоном запросив Президента України Петра Порошенка на саміт НАТО, зокрема взяти участь у засіданні Північноатлантичної ради НАТО, а також зустрічі щодо миротворчої місії в Афганістані. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу АП.
Так, сторони обговорили питання підготовки до участі України в заходах у рамках саміту НАТО у Брюсселі у липні 2018 року.
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"Йєнс Столтенберг запросив Президента України взяти участь у засіданні Північноатлантичної Ради НАТО на рівні глав держав та урядів, а також зустрічі високого рівня держав-учасниць та країн-партнерів миротворчої місії "Рішуча підтримка" в Афганістані", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, Порошенко сподівається на членство України у ЄС та НАТО до 2030 року.