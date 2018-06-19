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МЗС: формат засідання Комісії Україна-НАТО ще визначається

МЗС: формат засідання Комісії Україна-НАТО ще визначається

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Засідання Комісії Україна-НАТО відбудеться попри блокування зустрічі з боку Угорщини. Водночас формат такої зустрічі ще визначається, як і порядок денний. Про це розповів в коментарі УНН т.в.о. директора Департаменту ЄС та НАТО МЗС України Сергій Саєнко.

"І країни-члени НАТО, і країни-члени Європейського Союзу чудово розуміють, що позиція Угорщини - це безперспективний шлях. Питання винесене виключно у двосторонню площину, тобто мають вирішувати питання фахівці на двосторонньому рівні. Тут немає політики - є предметний діалог на рівні міністрів освіти, на рівні громадянського суспільства, на рівні фахівців - представників громад. Я думаю, що найближчим часом буде узгоджене питання, як нам діяти далі. Ставити в залежність питання захисту національних меншин, особливо в Україні, до порядку денного діалогу з ЄС і НАТО - це безперспективно, і я думаю, що це усвідомлюють і офіційні представники Будапешту, і представники багатьох міжнародних організацій, і Рада Європи, і Брюссель, і штаб квартира Європейського Союзу, і штаб-квартира НАТО. Тобто, має бути діалог, має бути динаміка", - сказав Саєнко.

За його словами, саме від цього діалогу залежатиме, де буде еволюція процесу, де буде прогрес, і яким буде його кінцевий підсумок.

"Ми очікуємо, звичайно, що відбудеться і саміт 9 числа, як заплановано, і засідання Комісії Україна-НАТО. У якому форматі - покаже час. Розпорядок денний зараз узгоджується, і я все ж сподіваюсь, що найближчими днями ми отримаємо і підтвердження, і запрошення на захід у форматі Комісії Україна-НАТО", - наголосив він.

Раніше у прес-службі української місії в НАТО повідомили УНН, що Угорщина все ще блокує засідання Комісії, але є надія на покращення.

При цьому заступник міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль висловила переконання, що без допомоги США буде важко зняти блокаду засідання Комісії Україна-НАТО.

Як повідомляв УНН, в українському уряді заявили, що Угорщина поставила питання безпеки України в залежність від освітнього питання. При цьому Будапешт підготував і направив у НАТО меморандум з сильними звинуваченнями України, закликавши країни НАТО переглянути політику щодо Києва.

Голова місії України при НАТО Вадим Пристайко заявив, що бажання Угорщини переглянути політику щодо України не відповідає планам НАТО.

Українські Національні Новини

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