МЗС: формат засідання Комісії Україна-НАТО ще визначається

"І країни-члени НАТО, і країни-члени Європейського Союзу чудово розуміють, що позиція Угорщини - це безперспективний шлях. Питання винесене виключно у двосторонню площину, тобто мають вирішувати питання фахівці на двосторонньому рівні. Тут немає політики - є предметний діалог на рівні міністрів освіти, на рівні громадянського суспільства, на рівні фахівців - представників громад. Я думаю, що найближчим часом буде узгоджене питання, як нам діяти далі. Ставити в залежність питання захисту національних меншин, особливо в Україні, до порядку денного діалогу з ЄС і НАТО - це безперспективно, і я думаю, що це усвідомлюють і офіційні представники Будапешту, і представники багатьох міжнародних організацій, і Рада Європи, і Брюссель, і штаб квартира Європейського Союзу, і штаб-квартира НАТО. Тобто, має бути діалог, має бути динаміка", - сказав Саєнко.

За його словами, саме від цього діалогу залежатиме, де буде еволюція процесу, де буде прогрес, і яким буде його кінцевий підсумок.

"Ми очікуємо, звичайно, що відбудеться і саміт 9 числа, як заплановано, і засідання Комісії Україна-НАТО. У якому форматі - покаже час. Розпорядок денний зараз узгоджується, і я все ж сподіваюсь, що найближчими днями ми отримаємо і підтвердження, і запрошення на захід у форматі Комісії Україна-НАТО", - наголосив він.

Раніше у прес-службі української місії в НАТО повідомили УНН, що Угорщина все ще блокує засідання Комісії, але є надія на покращення.

При цьому заступник міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль висловила переконання, що без допомоги США буде важко зняти блокаду засідання Комісії Україна-НАТО.

Як повідомляв УНН, в українському уряді заявили, що Угорщина поставила питання безпеки України в залежність від освітнього питання. При цьому Будапешт підготував і направив у НАТО меморандум з сильними звинуваченнями України, закликавши країни НАТО переглянути політику щодо Києва.

Голова місії України при НАТО Вадим Пристайко заявив, що бажання Угорщини переглянути політику щодо України не відповідає планам НАТО.