МИД: формат заседания Комиссии Украина-НАТО еще определяется

"И страны-члены НАТО, и страны-члены Европейского Союза прекрасно понимают, что позиция Венгрии - это бесперспективный путь. Вопрос вынесен исключительно в двустороннюю плоскость, то есть должны решать вопрос специалисты на двустороннем уровне. Здесь нет политики - есть предметный диалог на уровне министров образования, на уровне гражданского общества, на уровне специалистов - представителей общин. Я думаю, что в ближайшее время будет согласован вопрос, как нам действовать дальше. Ставить в зависимость вопросы защиты национальных меньшинств, особенно в Украине, в повестку дня диалога с ЕС и НАТО - это бесперспективно, и я думаю, что это осознают и официальные представители Будапешта, и представители многих международных организаций, и Совет Европы, и Брюссель, и штаб-квартира Европейского Союза, и штаб-квартира НАТО. То есть, должен быть диалог, должна быть динамика", - сказал Саенко.

По его словам, именно от этого диалога зависит, где будет эволюция процесса, где будет прогресс, и каким будет его конечный результат.

"Мы ожидаем, конечно, что пройдет и саммит 9 числа, как запланировано, и заседание Комиссии Украина-НАТО. В каком формате - покажет время. Распорядок дня сейчас согласовывается, и я все же надеюсь, что в ближайшие дни мы получим и подтверждение, и приглашение на мероприятие в формате Комиссии Украина-НАТО", - подчеркнул он.

Ранее в пресс-службе украинского миссии в НАТО УНН сообщили, что Венгрия все еще блокирует заседания Комиссии, но есть надежда на улучшение.

При этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль высказала убеждение, что без помощи США будет трудно снять блокаду заседания Комиссии Украина-НАТО.

Как сообщал УНН, в украинском правительстве заявили, что Венгрия поставила вопрос безопасности Украины в зависимость от образовательного вопроса. При этом Будапешт подготовил и направил в НАТО меморандум с сильными обвинениями Украины, призвав страны НАТО пересмотреть политику в отношении Киева.

Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что желание Венгрии пересмотреть политику в отношении Украины не соответствует планам НАТО.