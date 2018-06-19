МИД: формат заседания Комиссии Украина-НАТО еще определяется

ukru
США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 31481 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 75123 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 105386 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 113417 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 127358 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 143954 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147527 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 188887 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157245 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143248 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россия продолжает демонстрировать углубление отношений с противниками США - ISW

россия продолжает демонстрировать углубление отношений с противниками США - ISW

10 марта, 02:02 • 102570 просмотра
«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

10 марта, 02:39 • 108703 просмотра
В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

10 марта, 03:18 • 119933 просмотра
Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

05:37 • 103222 просмотра
Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

06:29 • 92563 просмотра
публикации
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

09:54 • 39477 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 169151 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 203062 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 210145 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 220113 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10:58 • 8737 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10:01 • 20518 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

08:24 • 43512 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 188890 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 118369 просмотра
Актуальное
МИД: формат заседания Комиссии Украина-НАТО еще определяется

МИД: формат заседания Комиссии Украина-НАТО еще определяется

Киев  •  УНН

 • 12776 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Заседание Комиссии Украина-НАТО состоится несмотря на блокирование встречи со стороны Венгрии. В то же время формат такой встречи еще определяется, как и повестка дня. Об этом рассказал в комментарии УНН и.о. директора Департамента ЕС и НАТО МИД Украины Сергей Саенко.

"И страны-члены НАТО, и страны-члены Европейского Союза прекрасно понимают, что позиция Венгрии - это бесперспективный путь. Вопрос вынесен исключительно в двустороннюю плоскость, то есть должны решать вопрос специалисты на двустороннем уровне. Здесь нет политики - есть предметный диалог на уровне министров образования, на уровне гражданского общества, на уровне специалистов - представителей общин. Я думаю, что в ближайшее время будет согласован вопрос, как нам действовать дальше. Ставить в зависимость вопросы защиты национальных меньшинств, особенно в Украине, в повестку дня диалога с ЕС и НАТО - это бесперспективно, и я думаю, что это осознают и официальные представители Будапешта, и представители многих международных организаций, и Совет Европы, и Брюссель, и штаб-квартира Европейского Союза, и штаб-квартира НАТО. То есть, должен быть диалог, должна быть динамика", - сказал Саенко.

По его словам, именно от этого диалога зависит, где будет эволюция процесса, где будет прогресс, и каким будет его конечный результат.

"Мы ожидаем, конечно, что пройдет и саммит 9 числа, как запланировано, и заседание Комиссии Украина-НАТО. В каком формате - покажет время. Распорядок дня сейчас согласовывается, и я все же надеюсь, что в ближайшие дни мы получим и подтверждение, и приглашение на мероприятие в формате Комиссии Украина-НАТО", - подчеркнул он.

Ранее в пресс-службе украинского миссии в НАТО УНН сообщили, что Венгрия все еще блокирует заседания Комиссии, но есть надежда на улучшение.

При этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль высказала убеждение, что без помощи США будет трудно снять блокаду заседания Комиссии Украина-НАТО.

Как сообщал УНН, в украинском правительстве заявили, что Венгрия поставила вопрос безопасности Украины в зависимость от образовательного вопроса. При этом Будапешт подготовил и направил в НАТО меморандум с сильными обвинениями Украины, призвав страны НАТО пересмотреть политику в отношении Киева.

Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что желание Венгрии пересмотреть политику в отношении Украины не соответствует планам НАТО.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы