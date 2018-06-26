Столтенберг по телефону пригласил Порошенко на заседание Североатлантического совета
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по телефону пригласил Президента Украины Петра Порошенко на саммит НАТО, в частности принять участие в заседании Североатлантического совета НАТО, а также встречи по миротворческой миссии в Афганистане. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АП.
Так, стороны обсудили вопросы подготовки к участию Украины в мероприятиях в рамках саммита НАТО в Брюсселе в июле 2018 года.
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"Йенс Столтенберг пригласил Президента Украины принять участие в заседании Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств, а также встречи высокого уровня государств-участников и стран-партнеров миротворческой миссии "Решительная поддержка" в Афганистане", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, Порошенко надеется на членство Украины в ЕС и НАТО до 2030 года.