На ринку праці в окупованому Криму тотальна нестача кадрів - ЦНС
Київ • УНН
На ринку праці в окупованому Криму спостерігається тотальний дефіцит робочої сили. Це пов'язано з тим, що мирне населення залишає регіон через страх збільшення бойових дій та перетворення півострова на військову базу.
У тимчасово окупованому Криму спостерігається брак кадрів. Це пов'язано з тим, що населення залишає регіон через страх збільшення бойових дій. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
Таким чином ринок праці просідає через дефіцит робочої сили. Якщо у державних структурах проблему намагаються вирішити високими для регіону зарплатами та ротаціями російських гастролерів, то у приватному секторі проблема лишається,
У ЦНС зазначають, що за часів правління росіян, Крим перетворився на військову базу просто неба, де живуть силовики, солдати та їх обслуга. Проте під час війни жити на базі ста небезпечно й логічно, що мирне населення обирає залишити регіон.
Загарбники на ТОТ змушують "волонтерити" місцеве населення у рядах "народних дружин" - Спротив07.10.24, 02:43 • 101375 переглядiв