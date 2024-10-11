На рынке труда в оккупированном Крыму тотальная нехватка кадров - ЦНС
Киев • УНН
На рынке труда в оккупированном Крыму наблюдается тотальный дефицит рабочей силы. Это связано с тем, что мирное население покидает регион из-за страха увеличения боевых действий и превращения полуострова в военную базу.
Во временно оккупированном Крыму наблюдается нехватка кадров. Это связано с тем, что население покидает регион из-за страха увеличения боевых действий. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Таким образом рынок труда проседает из-за дефицита рабочей силы. Если в государственных структурах проблему пытаются решить высокими для региона зарплатами и ротациями российских гастролеров, то в частном секторе проблема остается,
В ЦНС отмечают, что во времена правления россиян, Крым превратился в военную базу под открытым небом, где живут силовики, солдаты и их обслуга. Однако во время войны жить на базе ста опасно и логично, что мирное население выбирает покинуть регион.
Захватчики на ВОТ заставляют "волонтерить" местное население в рядах "народных дружин" - Сопротивление6 октября 2024, 23:43 • 101149 просмотров