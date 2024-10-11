На рынке труда в оккупированном Крыму тотальная нехватка кадров - ЦНС

Во временно оккупированном Крыму наблюдается нехватка кадров. Это связано с тем, что население покидает регион из-за страха увеличения боевых действий. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Таким образом рынок труда проседает из-за дефицита рабочей силы. Если в государственных структурах проблему пытаются решить высокими для региона зарплатами и ротациями российских гастролеров, то в частном секторе проблема остается,