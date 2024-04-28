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На росії невідомі знищили два тепловози - ГУР

На росії невідомі знищили два тепловози - ГУР

Київ • УНН

 • 24637 перегляди

За даними Головного управління розвідки міністерства оборони України, невідомі знищили два тепловози в росії, один в оренбурзі, а інший у владикавказі, що знизило військово-логістичні можливості ворога.

За останні три дні в росії невідомі знищили два тепловози -  в місті оренбург спалили магістральний тепловоз, ще один  - у владикавказі.  Ліквідація рухомого складу на залізниці зменшує можливості військової логістики ворога. Про це йдеться у заяві Головного управління розвідки Міноборони України, передає УНН

 Деталі

"28 квітня 2024 року в місті оренбург на росії невідомі особи спалили дотла магістральний тепловоз марки "2ТЕ10М"", - йдеться у заяві ГУР.  

В українській розвідці також розповіли, що схожий інцидент трапився двома днями раніше, 26 квітня, у місті владикавказ ― тоді вночі вогонь знищив тепловоз "ЧМЕ-3". 

 "ГУР МО України констатує ― ліквідація рухомого складу на російській залізниці зменшує можливості військової логістики  держави-агресора", - додали у розвідці.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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