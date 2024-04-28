На росії невідомі знищили два тепловози - ГУР
Київ • УНН
За даними Головного управління розвідки міністерства оборони України, невідомі знищили два тепловози в росії, один в оренбурзі, а інший у владикавказі, що знизило військово-логістичні можливості ворога.
За останні три дні в росії невідомі знищили два тепловози - в місті оренбург спалили магістральний тепловоз, ще один - у владикавказі. Ліквідація рухомого складу на залізниці зменшує можливості військової логістики ворога. Про це йдеться у заяві Головного управління розвідки Міноборони України, передає УНН.
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"28 квітня 2024 року в місті оренбург на росії невідомі особи спалили дотла магістральний тепловоз марки "2ТЕ10М"", - йдеться у заяві ГУР.
В українській розвідці також розповіли, що схожий інцидент трапився двома днями раніше, 26 квітня, у місті владикавказ ― тоді вночі вогонь знищив тепловоз "ЧМЕ-3".
"ГУР МО України констатує ― ліквідація рухомого складу на російській залізниці зменшує можливості військової логістики держави-агресора", - додали у розвідці.
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