На россии неизвестные уничтожили два тепловоза - ГУР

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  126566 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  111138 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  153188 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  144477 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  139907 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  125242 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  91948 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  83962 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153828 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168300 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

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Восстановление за счет ВСУ

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23 апреля 2024, 08:23  •  389325 просмотра

На россии неизвестные уничтожили два тепловоза - ГУР

По данным Главного управления разведки министерства обороны Украины, неизвестные уничтожили два тепловоза в россии, один в оренбурге, а другой во владикавказе, что снизило военно-логистические возможности врага.

Война •   •  964 просмотра
На россии неизвестные уничтожили два тепловоза - ГУР

Поднятие цен на электричество в 2023 году дало возможность пройти этот отопительный сезон - Минэнерго

В 2023 году небольшое повышение тарифов на электроэнергию обеспечило дополнительные 3 ГВт мощности, что позволило Украине стабилизировать систему и безопасно пройти отопительный сезон.

Экономика •   •  2029 просмотра
Поднятие цен на электричество в 2023 году дало возможность пройти этот отопительный сезон - Минэнерго

В Силах обороны Юга прокомментировали применение врагом ночью дронов неустановленного типа

Во время ночной атаки на Украину россияне использовали неизвестные беспилотники, вероятно, с разведывательной целью.

Война •   •  5352 просмотра
В Силах обороны Юга прокомментировали применение врагом ночью дронов неустановленного типа

В калужской области после падения БПЛА произошел взрыв на нефтебазе - росСМИ

Взрыв произошел на нефтебазе в калужской области, россия, после падения беспилотника, в результате чего была повреждена цистерна с бензином.

Новости Мира •   •  6255 просмотра
В калужской области после падения БПЛА произошел взрыв на нефтебазе - росСМИ

Пассажиропоток на границе резко увеличился: люди возвращаются на Пасху

Более 110 тысяч человек пересекли украинскую границу накануне, резкое увеличение количества людей связано с выходными и предстоящими Пасхальными праздниками.

Общество •   •  7171 просмотра
Пассажиропоток на границе резко увеличился: люди возвращаются на Пасху

Бойцы ГУР уничтожили беспилотником новейшую антидроновую РЛС оккупантов "репейник": видео

Украинская разведка 26 апреля ударом беспилотника уничтожила новейшую РЛС российских оккупантов "репейник".

Война •   •  8818 просмотра
Бойцы ГУР уничтожили беспилотником новейшую антидроновую РЛС оккупантов "репейник": видео

Убитые в Германии двое украинцев были военнослужащими - нардеп Гончаренко

Двое украинских солдат, которые проходили реабилитацию в клинике в Германии, были убиты. россиянин был арестован как подозреваемый в убийстве.

Криминал и ЧП •   •  9847 просмотра
Убитые в Германии двое украинцев были военнослужащими - нардеп Гончаренко

Минэнерго: через неделю будем иметь хорошие новости для Харькова и области

Министерство энергетики надеется восстановить энергосистему Харькова и области новости после значительных повреждений местных объектов генерации и передачи электроэнергии в течение недели.

Общество •   •  10629 просмотра
Минэнерго: через неделю будем иметь хорошие новости для Харькова и области

В Тисе утонули еще двое мужчин: в ГПСУ рассказали, удалось ли идентифицировать погибших

Пограничники нашли тела двух мужчин, которые утонули при попытке незаконного пересечения границы в реке Тиса, что увеличило количество погибших до 24 человек с начала российского вторжения.

Общество •   •  10730 просмотра
В Тисе утонули еще двое мужчин: в ГПСУ рассказали, удалось ли идентифицировать погибших

Убийство двух украинцев в Германии: подозреваемого россиянина отправили под стражу

57-летний россиянин находится под стражей после того, как его арестовали за убийство двух украинцев в немецком городе Мурнау.

Новости Мира •   •  12746 просмотра
Убийство двух украинцев в Германии: подозреваемого россиянина отправили под стражу