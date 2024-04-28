На россии неизвестные уничтожили два тепловоза - ГУР

За последние три дня в россии неизвестные уничтожили два тепловоза - в городе оренбург сожгли магистральный тепловоз, еще один - во владикавказе. Ликвидация подвижного состава на железной дороге уменьшает возможности военной логистики врага. Об этом говорится в заявлении Главного управления разведки Минобороны Украины, передает УНН.

Детали

"28 апреля 2024 года в городе оренбург в россии неизвестные лица сожгли дотла магистральный тепловоз марки "2ТЭ10М"", - говорится в заявлении ГУР.

В украинской разведке также рассказали, что похожий инцидент произошел двумя днями ранее, 26 апреля, в городе владикавказ - тогда ночью огонь уничтожил тепловоз "ЧМЭ-3".

"ГУР МО Украины констатирует - ликвидация подвижного состава на российской железной дороге уменьшает возможности военной логистики государства-агрессора", - добавили в разведке.

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