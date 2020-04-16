На Рівненщині вже 240 інфікованих COVID-19: на свята вводять особливий режим пересування
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Станом на вечір четверга на Рівненщині підтверджено 23 нових випадки захворювання на COVID-19. Про це повідомив голова Рівненської ОДА, керівник Цілодобового оперативного штабу з протидії коронавірусу Віталій Коваль, передає УНН.
“Станом на вечір 16 квітня на Рівненщині підтверджено 23 нових випадків захворювання на COVID-19”, — йдеться у повідомленні.
Це:
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- 11 мешканців м.Рівне;
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- 3 з м. Дубно та 1 з Дубенського району (с.Рачин);
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- 3 з Рівненського району (села Забороль, Городище, Біла Криниця);
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- 4 з м.Здолбунів;
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- 1 з Березнівського району (с.Богуші).
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Зазначається, що вік хворих від 12 до 80 років.
“Таким чином на Рівненщині зареєстровано 240 випадків захворювання на COVID-19. З них уже 8 летальних. Сьогодні, на жаль, померла жінка 84 роки з с.Зозів Рівненського р-ну”, — йдеться у повідомленні.
Наразі на перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі 218 зразків. З початку пандемії уже обстежено 783 людини методом ПЛР-тестуванням.
“На вихідних та у святкові дні на Рівненщині впроваджується особливий режим пересування. Починаючи з 13 години 18 квітня — до 6 ранку 21 квітня, рішенням обласної комісії з питань ТЕБ та НС рекомендується:
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- Обмежити пересування людей на вулиці; Водночас, пересування власним транспортом не заборонене.
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- На цей період рекомендується припинити роботу магазинів, які торгують продовольчими товарами.
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Контролюватимуть дотримання режиму працівники Нацгвардії та поліції”, — написав Коваль.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 116 — летальні. Всього у світі захворіло понад 2 млн осіб.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.