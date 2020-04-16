В Ровенской области уже 240 инфицированных COVID-19: в праздники вводят особый режим передвижения
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. По состоянию на вечер четверга в Ровенской подтверждено 23 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщил председатель Ровенской ОГА, руководитель круглосуточного оперативного штаба по противодействию коронавирусу Виталий Коваль, передает УНН.
“По состоянию на вечер 16 апреля на Ровенщине подтверждено 23 новых случая заболевания COVID-19”, — говорится в сообщении.
Это:
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- 11 жителей Ровно;
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- 3 из г. Дубно и 1 из Дубенского района (с.Рачин)
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- 3 из Ровенского района (села Забороль, Городище, Белая Криница)
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- 4 из г.Здолбунов;
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- 1 из Березновского района (с.Богуши).
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Отмечается, что возраст больных от 12 до 80 лет.
“Таким образом в Ровенской зарегистрировано 240 случаев заболевания COVID-19. Из них уже 8 летальных. Сегодня, к сожалению, умерла женщина 84 года из с.Зозив Ровенского района”, — говорится в сообщении.
Сейчас на проверке в Ровенском областном лабораторном центре 218 образцов. С начала пандемии уже обследовано 783 человека методом ПЦР-тестированием.
“На выходных и в праздничные дни на Ровенщине внедряется особый режим передвижения. Начиная с 13 часов 18 апреля — до 6 утра 21 апреля, решением областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС рекомендуется:
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- Ограничить передвижения людей на улице; В то же время, передвижение собственным транспортом не запрещено.
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- На этот период рекомендуется прекратить работу магазинов, торгующих продовольственными товарами.
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Контролировать соблюдение режима работники Нацгвардии и полиции”, — написал Коваль.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 116 — летальные. Всего в мире заболело более 2 млн человек.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.